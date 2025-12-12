HILIGHT
ข่าวดี ! ปรับเงินเดือนลูกจ้างประจำท้องถิ่น ค่าจ้างตามวุฒิ เช็กขยับเพิ่มเท่าไหร่บ้าง

 
          มหาดไทยอนุมัติปรับเงินเดือนลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคุณวุฒิ มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 พ.ค. 67 สูงสุด 16,650 บาทต่อเดือน

เปิดเงินเดือนใหม่ ลูกจ้างท้องถิ่น

          วันที่ 11 ธันวาคม 2568 มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนมติ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เทศบาล (ก.ท.) และส่วนตำบล (ก.อบต.) มีประกาศเรื่อง การให้ลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 3 ระดับ ได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ. 2568

          ทั้งนี้การประกาศปรับชดเชยลูกจ้างประจำฯ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคุณวุฒิที่จ้างหรือตำแหน่งที่แต่งตั้ง มีผล 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 ลูกจ้างประจำสามารถนำอัตราเงินค่าตอบแทนที่รับอยู่ ณ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 มาคิดเงินตกเบิกได้

          สำหรับการปรับเพิ่มเงิน เช่น ลูกจ้างประจำ วุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราค่าจ้างเดิม 8,800 บาท/เดือน อัตราจ้างใหม่ สูงสุด 10,540 บาท/เดือน

          ลูกจ้างประจำ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) หรือ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดิม 10,970 บาท/เดือน อัตราจ้างใหม่ สูงสุด 12,090 บาท/เดือน

          ลูกจ้างประจำ ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหมวดคนงานและสถานที่ หัวหน้าหมวดรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง อัตราค่าจ้างเดิม 11,630 บาท/เดือน อัตราจ้างใหม่ สูงสุด 12,810 บาท/เดือน

          ลูกจ้างประจำ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดิม 15,140 อัตราจ้างใหม่ สูงสุด 16,550 บาท/เดือน 
 
ภาพจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย




