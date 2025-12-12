HILIGHT
ซีเกมส์ 2025 ส่องโปรแกรมบอลไทย รอบรองชนะเลิศ พบใคร อาจเป็นแชมป์เก่า ?

          บอลไทย เข้ารอบรองชนะเลิศ พบใคร หรืออาจเจอแชมป์เก่า แข่งวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.

โปรแกรมบอลไทย ซีเกมส์ 2025

          หลังจากที่ฟุตบอลไทย ชนะ สิงคโปร์ 3-0 เข้ารอบรองชนะเลิศ ซีเกมส์ 2025 เป็นผลสำเร็จ แต่ด้วยความที่มีกลุ่มการแข่งขัน 3 กลุ่ม ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่า ไทยจะเจอใครในรอบนี้

          กระปุกดอทคอม มีการวิเคราะห์ถึงคู่แข่งขันรอบรองชนะเลิศเอาไว้ว่า ตอนนี้โอกาสมี 2 ทีมเท่านั้น คือ มาเลเซีย, เมียนมา หรือ อินโดนีเซีย แชมป์เก่า โดยเราจะรู้ว่า ไทยเจอใคร จากผลการแข่งขันคู่อินโดนีเซีย พบ เมียนมา วันนี้

เงื่อนไขที่ไทยจะได้เจอใคร มีดังนี้


1. มาเลเซีย

          - อินโดนีเซีย เสมอ เมียนมา

          - อินโดนีเซีย ชนะ เมียนมา ผลต่างไม่ถึง 3 ประตู

          - เมียนมา ชนะ อินโดนีเซีย ผลต่างไม่ถึง 4 ประตู

2. เมียนมา

          - เมียนมา ชนะ อินโดนีเซีย ผลต่าง 4 ประตู

3. อินโดนีเซีย

          - อินโดนีเซีย ชนะ เมียนมา ผลต่าง 3 ประตู

รอบรองชนะเลิศ แข่งวันไหน


          รอบรองชนะเลิศ จะแข่งในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.


