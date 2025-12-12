ซีเกมส์ 2025 ส่องโปรแกรมบอลไทย รอบรองชนะเลิศ พบใคร อาจเป็นแชมป์เก่า ?

บอลไทย เข้ารอบรองชนะเลิศ พบใคร หรืออาจเจอแชมป์เก่า แข่งวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.
หลังจากที่ฟุตบอลไทย ชนะ สิงคโปร์ 3-0 เข้ารอบรองชนะเลิศ ซีเกมส์ 2025 เป็นผลสำเร็จ แต่ด้วยความที่มีกลุ่มการแข่งขัน 3 กลุ่ม ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่า ไทยจะเจอใครในรอบนี้
กระปุกดอทคอม มีการวิเคราะห์ถึงคู่แข่งขันรอบรองชนะเลิศเอาไว้ว่า ตอนนี้โอกาสมี 2 ทีมเท่านั้น คือ มาเลเซีย, เมียนมา หรือ อินโดนีเซีย แชมป์เก่า โดยเราจะรู้ว่า ไทยเจอใคร จากผลการแข่งขันคู่อินโดนีเซีย พบ เมียนมา วันนี้
เงื่อนไขที่ไทยจะได้เจอใคร มีดังนี้
1. มาเลเซีย
- อินโดนีเซีย เสมอ เมียนมา
- อินโดนีเซีย ชนะ เมียนมา ผลต่างไม่ถึง 3 ประตู
- เมียนมา ชนะ อินโดนีเซีย ผลต่างไม่ถึง 4 ประตู
2. เมียนมา
- เมียนมา ชนะ อินโดนีเซีย ผลต่าง 4 ประตู
3. อินโดนีเซีย
- อินโดนีเซีย ชนะ เมียนมา ผลต่าง 3 ประตู
รอบรองชนะเลิศ แข่งวันไหน
รอบรองชนะเลิศ จะแข่งในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.