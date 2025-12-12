HILIGHT
ดราม่าสนั่น สาวกัมพูชาบริจาคเลือดในไทย เจอชาวเน็ตเปิดลานทัวร์ จวกยับทรยศชาติ

 
               ดราม่าสนั่นโซเชียลกัมพูชา หลังมีสาวกัมพูชาบริจาคเลือดในไทย เจอชาวเน็ตแห่มาถล่มเปิดลานทัวร์ จวกยับทรยศชาติ ทรยศแผ่นดิน  

ทัวร์กัมพูชาลงเดือด สาวบริจาคเลือดในไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Yve Sinmy 

               เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Yve Sinmy ในกัมพูชา ได้แชร์โพสต์ของหญิงกัมพูชารายหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทย พร้อมกับตำหนิวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ภายหลังจากที่เธอได้โพสต์รูปภาพแสดงให้เห็นว่าเธอได้ไปร่วมบริจาคเลือดในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 6 แล้ว โดยคาดว่าเธอน่าจะเป็นนักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไทย  

               โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้เผยภาพแชตที่คาดว่าเป็นหญิงสาวในภาพดังกล่าว ได้ส่งข้อความมาขอให้ลบรูปภาพของเธอ เนื่องจากกระทบต่อความปลอดภัยของเธอ พร้อมกล่าวขอโทษและยอมรับผิด ขอให้อีกฝ่ายเห็นใจในฐานะชาวกัมพูชาเหมือนกัน แต่อีกฝ่ายกลับยิ่งตำหนิต่อว่าเธอ ว่าตอนที่บริจาคเลือดไม่คิดบ้างเหรอว่ามีครอบครัวชาวกัมพูชาจำนวนมากกำลังเดือดร้อนเพราะ "พวกโจรสยาม"  

               ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้เขียนข้อความแสดงความไม่พอใจ กล่าวว่า "ใครเป็นชาวกัมพูชากับคุณจ๊ะสาว ใครเป็นชาวเขมรกับคุณ ! คุณบริจาคเลือดให้กับโจร ในฐานะชาวกัมพูชา ตัวฉันเองที่เห็นคนของฉันทรมานจากสิ่งที่พวกเขาทํา ฉันรู้สึกเจ็บมาก และมันช่างน่าอัปยศที่จะบริจาคเลือดของคุณเองเพื่อช่วยพวกเลวนั่นเพื่อฆ่าพวกเรา ไม่มีข้ออ้างสําหรับคนแบบนี้ ลาก่อน" 

ทัวร์กัมพูชาลงเดือด สาวบริจาคเลือดในไทย

ทัวร์กัมพูชาลงเดือด สาวบริจาคเลือดในไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Yve Sinmy 

               โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง และมีชาวเน็ตกัมพูชาจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์อย่างดุเดือด 

               "เมื่อคุณบริจาคเลือดให้พวกโง่เหล่านั้นแล้ว อย่าคิดว่าตัวเองเป็นชาวกัมพูชาอีกต่อไป"

               "ไม่ได้ถูกบังคับ แถมไปบริจาคด้วยความเต็มใจ คนทรยศแผ่นดิน" 

               "เหล่าทหารวีรบุรุษของเราทำงานหนักมาก เพื่อปกป้องประเทศชาติ ปกป้องแผ่นดิน ผ่านมาหลายวันแล้ว พวกเขายังไม่ได้พักผ่อนเลย ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทำแบบนี้ เห็นแล้วเจ็บปวดเหลือเกิน"

               อย่างไรก็ดี มีบางส่วนเข้าไปแย้งพร้อมให้แง่คิดว่า "การบริจาคโลหิตเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเธอ และเป็นการกระทำเพื่อมนุษยธรรมที่ไม่เกี่ยวกับพรมแดน ลองจินตนาการดู หากวันหนึ่งคุณประสบอุบัติเหตุร้ายแรง และเลือดของคนกัมพูชาไม่เข้ากันกับเลือดของคุณ หรือเลือดหมด เหลือเพียงถุงเลือดของคนไทย เพียงถุงเดียวที่อาจช่วยชีวิตคุณได้ในช่วงเวลาวิกฤตนั้น คุณจะเลือกนอนอยู่ตรงนั้นและตายไปเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของคุณหรือไม่ ? หรือคุณจะยอมรับเลือดจากคนที่คุณเรียกว่าศัตรู เพื่อความอยู่รอด ? เลือดไม่มีสัญชาติ อย่าปล่อยให้ความเกลียดชังบดบังคุณจนมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์" 

ทัวร์กัมพูชาลงเดือด สาวบริจาคเลือดในไทย

ทัวร์กัมพูชาลงเดือด สาวบริจาคเลือดในไทย


โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 15:18:19
