ดราม่าสนั่น สาวกัมพูชาบริจาคเลือดในไทย เจอชาวเน็ตเปิดลานทัวร์ จวกยับทรยศชาติ

ดราม่าสนั่นโซเชียลกัมพูชา หลังมีสาวกัมพูชาบริจาคเลือดในไทย เจอชาวเน็ตแห่มาถล่มเปิดลานทัวร์ จวกยับทรยศชาติ ทรยศแผ่นดิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Yve Sinmy
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Yve Sinmy ในกัมพูชา ได้แชร์โพสต์ของหญิงกัมพูชารายหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทย พร้อมกับตำหนิวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ภายหลังจากที่เธอได้โพสต์รูปภาพแสดงให้เห็นว่าเธอได้ไปร่วมบริจาคเลือดในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 6 แล้ว โดยคาดว่าเธอน่าจะเป็นนักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไทย
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้เผยภาพแชตที่คาดว่าเป็นหญิงสาวในภาพดังกล่าว ได้ส่งข้อความมาขอให้ลบรูปภาพของเธอ เนื่องจากกระทบต่อความปลอดภัยของเธอ พร้อมกล่าวขอโทษและยอมรับผิด ขอให้อีกฝ่ายเห็นใจในฐานะชาวกัมพูชาเหมือนกัน แต่อีกฝ่ายกลับยิ่งตำหนิต่อว่าเธอ ว่าตอนที่บริจาคเลือดไม่คิดบ้างเหรอว่ามีครอบครัวชาวกัมพูชาจำนวนมากกำลังเดือดร้อนเพราะ "พวกโจรสยาม"
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้เขียนข้อความแสดงความไม่พอใจ กล่าวว่า "ใครเป็นชาวกัมพูชากับคุณจ๊ะสาว ใครเป็นชาวเขมรกับคุณ ! คุณบริจาคเลือดให้กับโจร ในฐานะชาวกัมพูชา ตัวฉันเองที่เห็นคนของฉันทรมานจากสิ่งที่พวกเขาทํา ฉันรู้สึกเจ็บมาก และมันช่างน่าอัปยศที่จะบริจาคเลือดของคุณเองเพื่อช่วยพวกเลวนั่นเพื่อฆ่าพวกเรา ไม่มีข้ออ้างสําหรับคนแบบนี้ ลาก่อน"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Yve Sinmy
"เมื่อคุณบริจาคเลือดให้พวกโง่เหล่านั้นแล้ว อย่าคิดว่าตัวเองเป็นชาวกัมพูชาอีกต่อไป"
"ไม่ได้ถูกบังคับ แถมไปบริจาคด้วยความเต็มใจ คนทรยศแผ่นดิน""เหล่าทหารวีรบุรุษของเราทำงานหนักมาก เพื่อปกป้องประเทศชาติ ปกป้องแผ่นดิน ผ่านมาหลายวันแล้ว พวกเขายังไม่ได้พักผ่อนเลย ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทำแบบนี้ เห็นแล้วเจ็บปวดเหลือเกิน"
อย่างไรก็ดี มีบางส่วนเข้าไปแย้งพร้อมให้แง่คิดว่า "การบริจาคโลหิตเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเธอ และเป็นการกระทำเพื่อมนุษยธรรมที่ไม่เกี่ยวกับพรมแดน ลองจินตนาการดู หากวันหนึ่งคุณประสบอุบัติเหตุร้ายแรง และเลือดของคนกัมพูชาไม่เข้ากันกับเลือดของคุณ หรือเลือดหมด เหลือเพียงถุงเลือดของคนไทย เพียงถุงเดียวที่อาจช่วยชีวิตคุณได้ในช่วงเวลาวิกฤตนั้น คุณจะเลือกนอนอยู่ตรงนั้นและตายไปเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของคุณหรือไม่ ? หรือคุณจะยอมรับเลือดจากคนที่คุณเรียกว่าศัตรู เพื่อความอยู่รอด ? เลือดไม่มีสัญชาติ อย่าปล่อยให้ความเกลียดชังบดบังคุณจนมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์"