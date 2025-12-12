แชร์ว่อน กัมพูชา ยกธงขาว แนวรบพระวิหาร กองทัพชี้แจง เผยสถานการณ์จริงในพื้นที่ปะทะ

โซเชียลแชร์สนั่น คลิปอ้าง กัมพูชายกธงขาว ที่แนวรบพระวิหาร ล่าสุดกองทัพภาค 2 ชี้แจง ยืนยันในพื้นที่ยังมีการปะทะ ไม่มีหน่วยใดชูธงยอมแพ้
ภาพจาก Army Military Force
วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ลงคลิป มุมหนึ่งในแนวรบพระวิหาร ชายแดนไทย กัมพูชา โดยมีการชูธงขาวออกมาจากป่าฝั่งกัมพูชา โดยเพจระบุว่า "มีรายงานว่าทหารกัมพูชายกธงขาวที่ฐานแนวรบพระวิหาร "
ขณะที่ คุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ระบุว่า เกมลวง ?
โซเชียลแชร์ภาพทหารเขมรที่เขาพระวิหาร ชักธงขาว ขึ้นเสา ส่งสัญญาณยอมแพ้แต่กองทัพบกยังไม่ยืนยันว่าจริงหรือไม่ หรือเป็นภาพที่ใด ใช่ชายแดนเขมรหรือไม่
รายงานจากทัพภาค 2 ระบุว่า แนวรบพระวิหารยังยิงกันอยู่ตั้งแต่เช้า ที่ห้วยตามาเรีย–ภูมะเขือ–ช่องโดนเอาว์–พลาญหินแปดก้อน คาดว่าเขมรอาจสร้างภาพ เกรงทหารไทยจะยิงปราสาทพระวิหาร เพราะหากไทยยิงทั้ง ๆ ที่ชักธงขาว ก็จะยิ่งถูกประณามในสังคมโลก หรือไม่
หรืออาจเป็น เกมลวงเล่นบทน่าสงสาร เพราะคืนนี้ ทรัมป์–อันวาร์ จะโทร. คุยกับนายกฯ อนุทิน
ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 รายงาน จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพการยกธงขาว ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุเป็นแนวรบ พระวิหารในโซเชียลมีเดีย จากการตรวจสอบในพื้นที่ยังมีการปะทะ และตอบโต้กันต่อเนื่อง และไม่มีพื้นที่ใดมีการโบกธงขาว ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยให้ยึด ข้อมูลจาก หน่วยหน่วยงานของรัฐบาล ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา และเพจหลักกองทัพภาคที่ 2