หนุ่มซื้อข้าวผัดหมู เคี้ยวโดนเนื้อปริศนา เปิดไฟดูชัด ๆ ถึงกับเหวอ ดียังไม่เผลอกลืนเข้าไป

 
          หนุ่มแชร์ประสบการณ์สยอง กินข้าวผัดหมูในห้องมืด ๆ เคี้ยวไปเจอเนื้อปริศนาแสบลิ้น เปิดไฟดูถึงกับอ้วกแทบพุ่ง โชคดีไม่ได้กลืนเข้าไป


ทากลิ้นหมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Khettawan Chotchuen

          วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Khettawan Chotchuen โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพของข้าวผัดกล่องหนึ่ง แต่กลับมีเนื้อปริศนาบางอย่างติดมาด้วย งานนี้ทำเอาสะพรึงจนไม่กล้ากินต่อ

          จากภาพเผยให้เห็นเนื้อปริศนา ลักษณะสีคล้ำ ๆ เนื้อดังกล่าวกลับคล้ายว่าถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง จนไม่เห็นว่าตัวเต็มของมันจะใช่ ตัวลิ้นหมา อย่างที่เจ้าของเรื่องราวคิดหรือไม่ แต่ดูยังไงก็ไม่ใช่เนื้อสัตว์ปกติที่ใส่กับเมนูข้าวผัดแน่นอน

          เจ้าของโพสต์ระบุว่า ไม่เคยคิดว่าจะโพสต์​อะไรในกลุ่มนี้เลยรอดูคนอื่นโพสต์​อย่างเดียว จนมาเจอกับตัว เรื่องมีอยู่ว่ากำลังกินข้าวผัดหมู แล้วห้องก็ปิดไฟค่อนข้างมืด กินไปดูยูทูบไปจนได้กัดมันเข้าจึ๊กแรก ร้อน ๆ ที่ลิ้นแปลก ๆ เลยต้องลุกไปเปิดไฟห้องดู

          ปรากฏ​ว่า เป็นตัวลิ้นหมา อ้วกแทบพุ่งแต่เพิ่งกินคำเดียวเลยไม่มีให้พุ่ง แล้วคือสีมันคล้ายกับหมูมาก ยิ่งตอนปิดไฟคือแยกไม่ออกเลย ดีนะไม่เคี้ยวแล้วกลืน ดีที่มันยังมีรสชาติเผ็ด ๆ ร้อน ๆ แล้วร้านก็หั่นเต๋ามาอย่างดีด้วยนะประเด็น​ ถือว่าโพสต์​นี้แชร์​เป็นประสบการณ์​รสชาติตัวลิ้นหมาแล้วกันครับ

ทากลิ้นหมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Khettawan Chotchuen

ทากลิ้นหมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Khettawan Chotchuen

ทากลิ้นหมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Khettawan Chotchuen

          หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ทำเอาสมาชิกในกลุ่มหลายคนแทบจะอาเจียนตาม ๆ กัน ที่งงกว่าคือถ้ามันหลุดมาแบบไม่ตั้งใจจะพอเข้าใจได้ แต่นี่กลัวถูกร้านเอาไปหั่นแล้วใส่มาในกล่องลูกค้าด้วย คาดว่ามันน่าจะติดมากับผักสด ขณะที่หลายคนก็มองว่าโชคดีที่ไม่เผลอกินเข้าไป เพราะสัตว์ประเภทนี้ บางชนิดมีเชื้อที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย  

ทากลิ้นหมา

ทากลิ้นหมา

ทากลิ้นหมา

ทากลิ้นหมา

ทากลิ้นหมา

ทากลิ้นหมา

ทากลิ้นหมา


ตัวลิ้นหมา คืออะไร


          ทากลิ้นหมา มีอีกหลายชื่อได้แก่ ทากฟ้า, ขี้ตึกฟ้า , ปลิงบก เป็นต้น เป็นทากที่ไม่มีเปลือกหุ้ม(Slug) ต่างจากหอยทาก(Snail) เป็นสัตว์กลุ่มหอยฝาเดียวที่ลดรูปจนไม่เหลือเปลือก และมีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยอาศัยในพื้นที่ชื้นตามกองใบไม้และใต้ขอนไม้

          บางคนเข้าใจผิดว่าเป็นทากดูดเลือด (Land Leech) ซึ่งทากชนิดนี้กินแต่ใบไม้ ต้นไม้ ยอดอ่อน หากินเวลากลางคืน กลางวันจะแอบอยู่ตามที่ชื้นหรือที่เย็น ลำตัวจะมีเมือกเหนียวไว้ป้องกันความชื้นให้กับตัวเอง เวลาเคลื่อนที่จะมีรอยให้เห็นเป็นทางยาว
 
ทากลิ้นหมา


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Animal Systematics Research Unit, CU 
 


