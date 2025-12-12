อนุทิน เคลียร์แล้ว หลังเจอโซเชียลแห่ทวงเงิน 2,400 คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ขอตอบให้ฟังชัด ๆ

ชาวโซเชียลแห่ทวงเงินคนละครึ่งพลัส 2,400 หลังรัฐบาลประกาศยุบสภา ด้านนายกฯ อนุทิน แย้มให้ฟังถึงเรื่องนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
จากกรณีรัฐบาลประกาศยุบสภา ทำให้ส่งกระทบกับการเดินหน้าบางนโยบายสำคัญ รวมไปถึง โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ที่เดิมทีจะเริ่มในเดือนมกราคม 2569 นั้น
วันที่ 12 ธันวาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตอบคำถามกรณีที่โซเชียลมีเดียโพสต์ทวงเงินที่ติดไว้ จากโครงการคนละครึ่งพลัส 2,400 บาท โดยกล่าวอย่างอารมณ์ดี ว่า "เดี๋ยวกลับมา"
