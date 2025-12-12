HILIGHT
อนุทิน เคลียร์แล้ว หลังเจอโซเชียลแห่ทวงเงิน 2,400 คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ขอตอบให้ฟังชัด ๆ

 
             ชาวโซเชียลแห่ทวงเงินคนละครึ่งพลัส 2,400 หลังรัฐบาลประกาศยุบสภา ด้านนายกฯ อนุทิน แย้มให้ฟังถึงเรื่องนี้

อนุทิน ชาญวีรกูล, คนละครึ่งพลัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

             จากกรณีรัฐบาลประกาศยุบสภา ทำให้ส่งกระทบกับการเดินหน้าบางนโยบายสำคัญ รวมไปถึง โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ที่เดิมทีจะเริ่มในเดือนมกราคม 2569 นั้น
     

             วันที่ 12 ธันวาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตอบคำถามกรณีที่โซเชียลมีเดียโพสต์ทวงเงินที่ติดไว้ จากโครงการคนละครึ่งพลัส 2,400 บาท โดยกล่าวอย่างอารมณ์ดี ว่า "เดี๋ยวกลับมา"

อนุทิน ชาญวีรกูล, คนละครึ่งพลัส



ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3
อนุทิน เคลียร์แล้ว หลังเจอโซเชียลแห่ทวงเงิน 2,400 คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ขอตอบให้ฟังชัด ๆ โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 16:51:27
