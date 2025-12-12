พ่อลูกนักวาด ทิ้งความฝันเพราะต้องเลี้ยงลูก จนวันนี้พ่อกลับมาวาดรูป เพราะได้แรงบันดาลใจจากลูก
ผู้ใช้ TikTok @nattiac_lifeandart ได้เผยเรื่องราวตอนที่คุณพ่อเป็นนักวาดรูปฝีมือดี เมื่อครั้งยังเด็ก เธอชื่นชมผลงานเก่า ๆ ของพ่อในช่วงวัยรุ่น และเคยโกรธพ่อที่ไม่ยอมสอนวาดรูปสักครั้ง ก่อนรู้สาเหตุทีหลัง ที่พ่อต้องทิ้งความฝันไป ก็เพราะต้องหางานทำเพื่อเอาเงินเลี้ยงลูก จนตอนนี้ท่านเกษียณแล้ว เห็นผลงานของลูกสาวแล้วมีแรงบันดาลใจ ทำให้กลับมาวาดรูปอีกครั้งในรอบ 33 ปี แถมยังมีคนมาจ้างแล้วในตอนนี้ เป็นแรงบันดาลซึ่งกันและกัน สมกับเป็นพ่อลูกศิลปินของจริง
ภาพจาก TikTok @nattiac_lifeandart