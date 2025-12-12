เปิด 5 คำทำนาย นอสตราดามุส ปี 2025 มีเรื่องไหนเกิดจริงบ้าง มีเรื่องแม่นจนขนลุก

นอสตราดามุส เป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียว่า "ศาสดาแห่งหายนะ" เนื่องจากเขาได้เขียนปริศนาคำทำนายเกี่ยวกับสงครามใหญ่ สภาพอากาศ ภัยพิบัติ ความโกลาหล และเศรษฐกิจ ไปจนถึงจุดสิ้นสุดแห่งมนุษยชาติ
โดยเว็บไซต์ The Times of India ได้รวบรวม 5 ปริศนาคำทำนายของนอสตราดามุส สำหรับปี 2025 (พ.ศ. 2568) ที่น่าสนใจ เปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริงในปีนี้ ลองไปดูว่าจะมีเรื่องไหนที่เกิดขึ้นจริงแล้วบ้าง
1. สิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อทั่วทั้งทวีป
"จากการทำสงครามอันยาวนาน กองทัพทั้งหมดจะอ่อนล้าจนไม่มีเงินเหลือสำหรับทหาร แทนที่จะใช้ทองคำหรือเงิน พวกเขาจึงหันมาใช้หนังสัตว์ ทองเหลืองกัลลิก (Gallic brass) และสัญลักษณ์จันทร์เสี้ยวแทน"
แม้จะเป็นข้อความที่คลุมเครือ แต่งานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าคำทำนายนี้หมายถึง "สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่" เนื่องจาก ทองเหลืองกัลลิก เปรียบกับ หมวกเกราะทหารโรมันโบราณ หมายถึงฝรั่งเศส และสัญลักษณ์เสี้ยวพระจันทร์ หมายถึงตุรกี
ในความเป็นจริงปี 2025 สงครามที่ยืดเยื้อมานานมีความอ่อนแอลงจริง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเริ่มหมดทรัพยากร รวมทั้งมีความพยายามระดับโลกในการสร้างสันติภาพ แต่สงครามก็ยังคงดำเนินต่อไป
2. โรคคืนชีพระบาดใหม่ในยุโรป
"เมื่อเหล่าผู้มาจากดินแดนยุโรป เห็นอังกฤษตั้งบัลลังก์อยู่เบื้องหลังกองทัพของตน จะเกิดสงครามอันโหดร้าย โรคระบาดโบราณจะร้ายแรงยิ่งกว่าศัตรู"
ตามข้อความนี้ อังกฤษ หรือบริเตน หรือสหราชอาณาจักร อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในหรือภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง "โรคระบาดโบราณ" อาจฟื้นคืนชีพกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และสร้างความเสียหายอย่างไรก็ตาม ข้อความนี้เขียนไว้คลุมเครือ และยังไม่มีเหตุการณ์ชัดเจนที่เกิดขึ้นจริง
3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติในบราซิล
"สวนแห่งโลกใกล้เมืองใหม่ บนเส้นทางของภูเขาที่เป็นโพรง มันจะถูกยึดและจมลงในอ่าง คนถูกบังคับให้ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนด้วยกำมะถัน"
นักวิจัยตีความว่า "สวนแห่งโลก" หมายถึงป่าแอมะซอน ในประเทศบราซิล และเมืองดังกล่าวอาจประสบภัยพิบัติจากภูเขาไฟระเบิด หรือน้ำท่วม มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ในอเมริกาใต้ในปี 2025 อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริง เหตุการณ์มีน้ำท่วมครั้งใหญ่ในบราซิลเกิดขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่ปี 2024 ที่ผ่านมา
4. วันสิ้นโลก
"จากห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ จะมีลูกไฟขนาดใหญ่ผุดขึ้นมา"
นอสตราดามุส ไม่ได้ทำนายโดยตรงว่าปี 2025 จะเป็นวันสิ้นโลก แต่เป็นการตีความใหม่ในยุคปัจจุบันที่บอกว่า "โลกอาจจะถึงจุดจบในปี 2025 เนื่องจากลูกไฟจากห้วงอวกาศ" อย่างไรก็ตาม หน่วยงานองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NASA) ได้ติดตามวัตถุใกล้โลก อย่างใกล้ชิด และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความเสี่ยงที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกในปี 2025
5. การสิ้นประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก
"ด้วยการเสียชีวิตของพระสันตะปาปาผู้สูงศักดิ์... ชาวโรมันผู้มีอายุยืนยาวจะได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาแทน จะมีคนทำให้ตำแหน่งของเขาอ่อนแอลง แต่เขาจะดำรงตำแหน่งยาวนานและมีบทบาทสำคัญ"
นักตีความเสนอว่า ข้อความนี้หมายถึงการสิ้นพระชนม์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อเดือนเมษายน 2025 ซึ่งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกของประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาที่ทรงสร้างความประทับใจให้กับโลก ดังนั้นการทำนายที่พวกเขาอ้างว่าได้เกิดขึ้นจริงแล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้น คำทำนายเหล่านี้เป็นเพียงการตีความบทกวีของนอสตราดามุสผ่านมุมมองของยุคปัจจุบัน เป็นการเชื่อมโยงบทกวี และข้อความที่คลุมเครือของเขากับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยผู้เขียนไม่ได้ระบุวันที่ที่แน่ชัด และยังไม่มีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการอ่าน