มันแกว ลงภาพทำชายหนุ่มใจสลาย ประกาศตั้งท้อง เฉลย ทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้

มันแกว ลงภาพทำชายหนุ่มใจสลาย รักมาเป็น 10 ปี ดูที่ท้องแล้วรู้เลย พร้อมตอบคำถาม แขวนเต้าไหมหลังจากนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รุ่งตะวัน ชัยหา
วันที่ 12 ธันวาคม 2568 มันแกว เน็ตไอดอลชื่อดังมีการโพสต์รูปแจ้งข่าวการตั้งครรภ์ พร้อมข้อความว่า "เปิดตัวทายาทสวนทุเรียนคนต่อไป กินนมเยอะๆจะได้โตไวๆน๊า อิอิ ป่วยแพ้หนักมากแต่มีคนดูแลอย่างดี ขอบคุณมากนะคะ"
ด้านแฟนคลับเห็นรูปแล้วรู้สึกเจ็บปวด รักมาเป็นสิบปีสิ้นสุดลงแล้ว ต่างกลัวเธอจะเลิกลงภาพเซ็กซี่ อย่างไรก็ตาม มันแกว โพสต์ยืนยันว่า "ไม่แขวนเต้าค่ะ ตัวตนยังเหมือนเดิมมม หายแพ้เจอกัน"
ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่มีใครตั้งข้อสังเกตเรื่องการท้องล่วงหน้า เพราะมันแกวลงรูปครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคม ตอนนั้นท้องยังไม่โต และชุดค่อนข้างมิดชิด
