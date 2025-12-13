โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บอกทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเป็นอุบัติเหตุ แต่ไทยตอบโต้รุนแรง

โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์โซเชียล หลังคุยอนุทิน ชาญวีรกูล บอกทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเป็นอุบัติเหตุ แต่ไทยกลับตอบโต้รุนแรง อ้าง 2 ฝ่ายตกลงหยุดยิงแล้ว
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงกรณีการหารือทางโทรศัพท์กับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่า ประเทศไทยยืนยันว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตลอด แต่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิด ทำให้ไทยสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน ไทยจึงจำเป็นต้องตอบโต้ เพื่อป้องกันดินแดนอธิปไตย ทรัพย์สิน และปกป้องชีวิตของคนไทย
อย่างไรก็ดี วันที่ 13 ธันวาคม 2568 โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล Truth Social เผยว่า "เช้านี้ผมได้สนทนาอย่างดีเยี่ยมกับอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา เกี่ยวกับการปะทะที่เกิดขึ้นอีกครั้งจากสงครามที่ยืดเยื้อมานาน พวกเขาตกลงที่จะยุติการยิงทั้งหมดในเย็นวันนี้ และกลับไปสู่ข้อตกลงสันติภาพเดิมที่เราได้ทำร่วมกัน ผ่านความช่วยเหลือจากอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของมาเลเซีย"
ทั้งนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวถึง "ทุ่นระเบิด" โดยเรียกว่าเป็น Roadside bomb หรือระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกซ่อนไว้ตามข้างถนน ซึ่งมักใช้โดยกลุ่มก่อการร้ายหรือกองกำลังกองโจร ซึ่งแตกต่างจากคำว่า Landmine ที่หมายถึงกับระเบิดที่ฝังไว้ใต้พื้นดิน หรืออำพรางไว้บนพื้นดิน และจะระเบิดเมื่อมีคนเหยียบ
โดยทรัมป์ กล่าวว่า "ระเบิดที่คร่าชีวิตและทำให้ทหารไทยบาดเจ็บจำนวนมากในตอนแรกนั้นเป็นอุบัติเหตุ แต่ประเทศไทยก็ตอบโต้กลับอย่างรุนแรง"
ทรัมป์ ยังระบุว่า "ทั้งสองประเทศพร้อมที่จะสร้างสันติภาพ และค้าขายกับสหรัฐอเมริกาต่อไป ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับอนุทิน และฮุน ในการแก้ไขปัญหาที่อาจลุกลามไปสู่สงครามครั้งใหญ่ระหว่าง 2 ประเทศที่ยอดเยี่ยมและเจริญรุ่งเรือง ผมขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย นายอันวาร์ อิบราฮิม สำหรับความช่วยเหลือในเรื่องสำคัญนี้ด้วย"
ขอบคุณข้อมูลจาก Truth Social @realDonaldTrump