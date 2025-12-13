ชมพระอากัปกิริยา กรมสมเด็จพระเทพฯ เมื่อทรงเห็นน้องวัตต์-ดี เฝ้าส่งเสด็จ พสกนิกรปลื้ม

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพอพระทัย เมื่อเห็นน้องวัตต์-ดี เฝ้าส่งเสด็จในขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับ จนพสกนิกรแชร์รูปเป็นวงกว้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2568 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางศิขริน ตรีกิจจานนท์ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหาร คณะแม่บ้านและครอบครัว กฟภ. เฝ้ารับเสด็จด้วยความปลื้มปีติอันเปี่ยมล้น พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของที่ระลึกด้วยดวงใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กฟภ. และมาสคอต น้องวัตต์-ดี ได้เฝ้าส่งเสด็จด้วยดวงใจอันเปี่ยมล้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
อย่างไรก็ตาม ทางเพจมีการลงภาพกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปน้องวัตต์-ดี ที่กำลังนอนหงายหลัง ทำให้พสกนิกรต่างแชร์ออกไปเป็นวงกว้างกว่า 3,000 ครั้ง และชื่นชมพระองค์ว่า ท่านคงโปรดมากจริง ๆ