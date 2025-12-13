HILIGHT
ไขความลับอเมซอน เมนูไหนที่สั่งแล้วพนักงานถึงกับเข่าทรุด จนคนดูถึง 21 ล้านครั้ง

          ไขความลับอเมซอน เมนูไหนที่สั่งแล้วพนักงานถึงกับเข่าทรุด ไวรัลคนดู 21 ล้านครั้ง เบื้องหลัง ใช้เวลาทำนานมากจนท้อ

ความลับอเมซอน
ภาพจาก TikTok @amazonnk1

          วันที่ 13 ธันวาคม 2568 TikTok @amazonnk1 ของคาเฟ่ อเมซอน หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ มีการลงคลิปลูกค้ารายหนึ่งสั่งเมนู Matcha Latte Creamy แล้วพอพนักงานได้ยินก็เข่าทรุดทันที คลิปนี้มีคนดูถึง 21 ล้านครั้ง พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมสั่งเมนูนี้แล้วพนักงานถึงทรุด

ความลับอเมซอน
ภาพจาก TikTok @amazonnk1

ความลับอเมซอน
ภาพจาก TikTok @amazonnk1

          ด้านชาวเน็ตมีคนมาอธิบายเพิ่มว่า ขั้นตอนการทำเมนูนี้ 1 แก้วต้องใช้ปิ้กเกอร์ 4 ใบ และใช้เวลาทำประมาณ 10 นาทีต่อ 1 แก้ว

ความลับอเมซอน
ภาพจาก TikTok @amazonnk1

          ขณะที่ เพจอเมซอน อธิบายถึงจุดเด่นของเมนูนี้ว่า "มัทฉะลาเต้เข้มข้น ท็อปด้วยวิปครีมมัทฉะ เนียนนุ่มฟู มาพร้อมมัทฉะซอสฉ่ำเข้มข้น"

โพสต์เมื่อ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 11:46:05
