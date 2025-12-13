ป้ายเหลืองจำกัดความเร็ว เห็นแล้วต้องผงะอ่านใหม่ คนทำแพ้เสียงในหัว แถมเป็นคนไทยแท้แน่นอน เขียนผิดสไตล์นี้ ชาติอื่นไม่เป็น
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 TikTok @oxyjaneeeee มีการลงคลิปถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติ กระทั่งเจอป้ายเหลืองลดความเร็ว จำกัดไว้ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพ่งอ่านดี ๆ มีอันผงะ เพราะป้ายเขียนว่า
"ลดความเร็ว เขตชมชุน"
ภาพจาก TikTok @oxyjaneeeee
เอ๊ะ สงสัยต้องอ่านใหม่อีกรอบ เขตชมชุน เอ๊ย ชุมชน แบบนี้ทำป้ายพลาดสไตล์ไทยแท้ เน้นคำผวน แถมคนทำแพ้เสียงในหัวอีก กลายเป็นไวรัล 3 แสนครั้งไปเรียบร้อย