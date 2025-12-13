บิ๊ก เพื่อนสนิท นัทปง ขอชี้แจง เรื่องที่คนยังเข้าใจผิด หลัง ตร. แถลงปิดคดี

บิ๊ก เพื่อนสนิท นัท ณัฐวุฒิ ขอชี้แจง เรื่องที่คนยังเข้าใจผิด หลัง ตร. แถลงปิดคดี สรุปชัดเป็นการยุติชีวิตตนเอง
วันที่ 13 ธันวาคม 2568 รายการครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้นำแถลงข่าวสรุปคดีการเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัทปง อายุ 35 ปี นักข่าวช่อง 8 จากการสอบพยานและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดราว 10 ตัวในบริเวณ พบว่าสอดคล้องกัน รวมทั้งหลักฐานสำคัญกล้องวงจรปิดในห้องที่เกิดเหตุ ได้จับภาพผู้เสียชีวิตหยิบซองไซยาไนด์จากโต๊ะคอมพิวเตอร์ ในเวลา 06.19 น. ไปประมาณ 40 วินาที ก่อนนำไปเก็บไว้ที่เดิม และไม่มีบุคคลอื่นเข้าไปในห้องช่วงเวลาดังกล่าว กระทั่งพบศพผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ผลการชันสูตรศพระบุว่า บริเวณลิ้น โคนลิ้น หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร มีลักษณะไหม้อย่างรุนแรง สอดคล้องกับการได้รับสารไซยาไนด์ผ่านทางปากโดยตรงในความเข้มข้นสูง จึงสรุปได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้นำสารไซยาไนด์เข้าสู่ร่างกายเพื่อยุติชีวิตตนเอง โดยในคดีนี้ มีผู้ถูกแจ้งข้อหาเพียงคนเดียว คือ กิตติ ผู้ที่จัดหาสารไซยาไนด์มาให้ผู้เสียชีวิต
ด้าน บิ๊ก เพื่อนสนิทของ นัทปง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เผยถึงประเด็นที่ต้องการชี้แจง ในเรื่องที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิด ดังนี้
1. เรื่องค่าเทอม และค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน บิ๊ก เผยว่า ไม่เคยใช้เงินพี่นัท ก่อนจะมาเรียนหมอ ทำงานมาก่อนประมาณ 7 ปี (นักรังสีเทคนิค) มีเงินเก็บประมาณหนึ่ง พอที่จะจ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายส่วนตัว มีเงินสนับสนุนจากทางครอบครัว และจากการรับงานเสริม (นักรังสีเทคนิค CT Scan) ระหว่างเรียนตอนปี 2-3 ที่ มหาวิทยาลัยช่วงปิดเทอม หรือช่วงว่างก็จะไปหาขึ้นเวรเสริมตลอด
2. เรื่องหัตถการต่าง ๆ บนหน้า เป็นเงินส่วนตัวของบิ๊กทั้งหมด มีเพียง 1 ครั้ง ประมาณช่วงเดือนตุลาคม 2568 ที่ไปพร้อมกับพี่ต้น และพี่แอดมินเพจออยศรี ที่ไม่ใช่เงินของตน
3. ในส่วนของตนเองได้รับบทเรียนอย่างมหาศาล และจะพยายามใช้ชีวิตต่อไปให้ได้
4. เรื่องมรดก ตามที่ข่าวปรากฏล่าสุด ทุกอย่างพี่นัทมอบให้กับครอบครัวเขา
"สุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและคนที่รักพี่นัทจากใจจริงครับ
ตัวผมเองก็บอบช้ำ และเสียใจมากครับ เรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่นัทปง ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนหยุดพูดถึงครับ พรุ่งนี้ไปส่งพี่นัทปง เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ ขอบคุณครับ"
