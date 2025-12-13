HILIGHT
หญิงจ่าย 4 ล้าน ซื้อคอนโดใหม่ห้องเปล่า เข้าไปเห็นสภาพช็อก พีคสุดคือห้องน้ำ

          หญิงจ่ายเงินกว่า 4 ล้าน ซื้อคอนโดใหม่ห้องเปล่า เข้าไปเห็นสภาพถึงกับช็อก พีคสุดคือห้องน้ำ ถามมาได้อย่างไร

ภาพจาก Douyin 

          วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเรื่องราวของหญิงรายหนึ่งในประเทศจีน กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง ภายหลังจากเธอออกมาแชร์ประสบการณ์สุดช็อก เมื่อจ่ายเงินไปมากกว่าล้าน เพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์ใหม่ แต่สภาพที่เข้าไปเห็นกลับทำให้เธอตกใจมากอย่างที่คาดไม่ถึง 

         ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ระบุว่า หญิงรายหนึ่งชื่อสกุลจาง (นามสมมุติ) อาศัยอยู่ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เธอได้จ่ายเงินไปมากกว่า 1 ล้านหยวน (ราว 4.4 ล้านบาท) เพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์ใหม่ห้องหนึ่ง ซึ่งเป็นห้องเปล่าที่มีพื้นที่ทั้งหมด 137 ตารางเมตร จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ทางผู้พัฒนาโครงการได้แจ้งกำหนดการให้เธอไปตรวจสอบทรัพย์สิน


ภาพจาก Douyin 

         แต่เมื่อจางเข้าไปตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ของเธอ ปรากฏว่ามี "คนแปลกหน้า" เข้าไปอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธอ ซึ่งไม่เพียงแค่แอบใช้พื้นที่ภายใน แต่ยังนำเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้มาครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เตา เครื่องครัว อุปกรณ์ทำอาหาร รวมทั้งราวตากผ้าบนระเบียง 

        จางเผยว่า อพาร์ตเมนต์ของเธอยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่คนแปลกหน้าที่อยู่ภายในห้อง มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้เรียบร้อย นอกจากนี้ เมื่อเข้าไปในห้องนอน ก็พบว่ามีที่นอนขนาดใหญ่ของพวกเขาตั้งอยู่ แต่ที่เลวร้ายมากที่สุดคือห้องน้ำ มีการก่อปูนติดตั้งส้วมนั่งยอง และด้านข้างมีถังใส่น้ำไว้พร้อม เป็นภาพที่เธอรับไม่ได้อย่างยิ่ง 
   

 


ภาพจาก Douyin 

          จางไม่พบตัวคนแปลกหน้าที่ไปอาศัยในห้องเธอ จึงสอบถามไปยังฝ่ายขายของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่อีกฝ่ายกลับตอบกลับมาว่า "เป็นเรื่องที่มีเหตุผลเข้าใจได้" และผู้ที่เข้ามาอยู่จะรีบย้ายออกไปในไม่กี่วัน เมื่อได้เห็นท่าทางที่ดูไม่แยแสเช่นนี้ จางจึงพยายามเจรจาเพื่อขอเงินคืน แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ เธอจึงคิดที่จะดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมาย 

          เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นดุเดือดในสังคม ด้านฟู่เจี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเหอหนานเจ๋อจิน ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้พัฒนาโครงการมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบ้านอยู่ในสภาพดีตามที่ระบุไว้ในสัญญา ก่อนที่จะแจ้งให้เจ้าของมาตรวจสอบ การที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่เช่นนี้ ถือเป็นการผิดสัญญา ดังนั้น จางสามารถฟ้องร้องทางแพ่ง เพื่อขอให้ยกเลิกสัญญา ขอคืนเงิน พร้อมเรียกร้องค่าชดเชย ดอกเบี้ย รวมถึงค่าจ้างที่สูญเสียไป และค่าความเสียหายอื่น ๆ



ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 


โพสต์เมื่อ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 21:14:46
