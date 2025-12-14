HILIGHT
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคืนฐานันดรศักดิ์ ม.จ.ศรีสว่างวงศ์ ยุคล ในรอบ 47 ปี

          ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคืนฐานันดรศักดิ์ ม.จ.ศรีสว่างวงศ์ ยุคล หลังจากลาออกเพื่อทำการสมรสเมื่อ 47 ปีก่อน

ราชกิจจานุเบกษา

          วันที่ 14 ธันวาคม 2568 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน กับเหรียญรัตนาภรณ์ รายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศว่า

          ตามที่ ม.จ.ศรีสว่างวงศ์ ยุคล กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อทำการสมรส และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2521 นั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แก่ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ เป็น ม.จ.ศรีสว่างวงศ์ ยุคล และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ กับเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568


