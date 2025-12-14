HILIGHT
พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นประธานมอบเหรียญกีฬาซีเกมส์ 2025

          พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นประธานมอบเหรียญกีฬาซีเกมส์ 2025 ในการแข่งขันยกน้ำหนัก ไทยได้อีก 3 เหรียญรางวัล

ท่านผู้หญิง อรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NBT Connext

          วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก NBT Connext รายงานว่า พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลนักกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 

ท่านผู้หญิง อรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NBT Connext

ส่วนผลการแข่งขันกีฬา นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 3 รุ่น ดังนี้


          - นางสาวธรรญธร สุขข์เจริญ เหรียญเงิน รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง

          - สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า เหรียญทอง รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง

          - จ่าตรีธีรพงศ์ ศิลาชัย เหรียญทอง รุ่น 60 กิโลกรัมชาย

ท่านผู้หญิง อรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NBT Connext

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก NBT Connext 


พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นประธานมอบเหรียญกีฬาซีเกมส์ 2025 อัปเดตล่าสุด 14 ธันวาคม 2568 เวลา 11:34:11
