พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นประธานมอบเหรียญกีฬาซีเกมส์ 2025 ในการแข่งขันยกน้ำหนัก ไทยได้อีก 3 เหรียญรางวัล
วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก NBT Connext รายงานว่า พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลนักกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
ส่วนผลการแข่งขันกีฬา นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 3 รุ่น ดังนี้
- นางสาวธรรญธร สุขข์เจริญ เหรียญเงิน รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง
- สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า เหรียญทอง รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง
- จ่าตรีธีรพงศ์ ศิลาชัย เหรียญทอง รุ่น 60 กิโลกรัมชาย
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก NBT Connext