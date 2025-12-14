HILIGHT
ไวรัล นางฟ้ากรีฑา นักวิ่งสาวเวียดนาม น่ารักจนสะดุดตา คนแห่เปิดวาร์ปยิ่งตะลึง

          นักวิ่งสาวเวียดนาม ลงแข่งกีฬาซีเกมส์ 2025 ในไทย น่ารักจนสะดุดตา คนแห่เปิดวาร์ปจนกลายเป็นไวรัล ตั้งฉายานางฟ้ากรีฑา 

เหงียน คานห์ ลิญ นางฟ้ากรีฑา
ภาพจาก Instagram _knah.lynh10.th07_

          วันที่ 14 ธันวาคม 2568 บนโลกออนไลน์ได้พากันพูดถึง เหงียน คานห์ ลิญ (Nguyễn Khánh Linh) นักกรีฑาสาวทีมชาติเวียดนาม ภายหลังจากลงแข่งกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ไม่เพียงแค่การโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยม แต่ด้วยใบหน้าน่ารักและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นจนสะดุดตา ทำให้แฟน ๆ กีฬาและผู้ติดตามต่างพากันพาไปส่องโซเชียลมีเดียของเธอจนกลายเป็นไวรัล  

เหงียน คานห์ ลิญ นางฟ้ากรีฑา
ภาพจาก Instagram _knah.lynh10.th07_

เหงียน คานห์ ลิญ นางฟ้ากรีฑา
ภาพจาก Instagram _knah.lynh10.th07_

          โดยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา เหงียน คานห์ ลิญ ได้ลงแข่งในรายการวิ่ง 1,500 เมตรหญิง และสามารถทำผลงานที่ดีที่สุดได้ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จในเวลา 4.29.76 นาที เป็นรองเพียงเพื่อนร่วมชาติ ที่คว้าเหรียญทองไปในเวลา 4.27.34 นาที 

          สื่อของเวียดนามเผยว่า โซเชียลมีเดียของไทยต่างพากันชื่นชมความน่ารักสดใสและบุคลิกที่มีเสน่ห์ของนักวิ่งสาวเวียดนามรายนี้ จนตั้งฉายาให้เป็น "นางฟ้านักกรีฑา" หลายคนให้ความสนใจและถึงขนาดมีการกล่าวติดตลกด้วยว่า "ถึงจะได้เหรียญเงิน แต่ได้เหรียญทองในใจของหนุ่มไทย" 

เหงียน คานห์ ลิญ นางฟ้ากรีฑา
ภาพจาก Instagram _knah.lynh10.th07_

เหงียน คานห์ ลิญ นางฟ้ากรีฑา
ภาพจาก Instagram _knah.lynh10.th07_

          สำหรับ เหงียน คานห์ ลินห์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2549 ปัจจุบันอายุเพียง 19 ปี เธอเป็นนักกรีฑาดาวรุ่ง หนึ่งในทีมนักกีฬาเยาวชนของเวียดนามที่มีอนาคตไกล เธอแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ตั้งแต่อายุยังน้อย และสร้างชื่อเสียงในระดับเยาวชนเอเชีย ก่อนที่จะค่อย ๆ เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค

          หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของเหงียน คานห์ ลินห์ คือการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรหญิง จากแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568 ส่วนในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ นับเป็นซีเกมส์ครั้งแรกของเธอ แต่สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ 

เหงียน คานห์ ลิญ นางฟ้ากรีฑา
ภาพจาก Instagram _knah.lynh10.th07_

เหงียน คานห์ ลิญ นางฟ้ากรีฑา
ภาพจาก Instagram _knah.lynh10.th07_

          ทั้งนี้เมื่อแฟน ๆ เข้าไปติดตามดูในโซเชียลมีเดียของเธอ หลายคนก็ยิ่งตกตะลึงในความน่ารักของนักวิ่งสาวเวียดนามรายนี้ จนโดนตกไปตาม ๆ กัน เรียกได้ว่ากลายเป็นขวัญใจของแฟน ๆ กีฬาชาวไทยไปเป็นที่เรียบร้อย  

ขอบคุณข้อมูลจาก tuoitre.vn, Dân trí

