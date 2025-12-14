HILIGHT
ดราม่าร้อน จ้างสาวเต้นโชว์งานวัด หันหลังมา คุณพระ ! ลมแทบจับ กระโปรงแบบใด

          ดราม่าร้อน งานวัดไต้หวันจ้างสาวเต้นโชว์ กระโปรงสั้นชวนหวดเสียว หันหลังมาทำตาค้าง คนเห็นแทบเป็นลม  

งานวัดไต้หวัน จ้างสาวกระโปรงสั้นเต้นโชว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 紀錄廟會文化粉絲團

          วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเหตุการณ์ชวนอึ้งเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในไต้หวัน เมื่อมีการจ้างกลุ่มสาวสวยมาเต้นโชว์ในงานวัด แต่ปรากฏว่า "ชุดกระโปรงสั้น" ที่พวกเธอสวมใส่มานั้นได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็นไปตาม ๆ กัน และได้กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดบนโซเชียลมีเดีย 

งานวัดไต้หวัน จ้างสาวกระโปรงสั้นเต้นโชว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 紀錄廟會文化粉絲團

          ตามคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่โดยกลุ่มเฟซบุ๊กชุมชน แสดงให้เห็นนักเต้นสวมกระโปรงสั้นจำนวนหลายคน กำลังเต้นประกอบจังหวะดนตรี ทว่าเมื่อเธอหันหลังกลับ ทำให้เห็นว่ากระโปรงที่ด้านหลังนั้นสั้นจนขึ้นไปถึงครึ่งบั้นท้าย และกางเกงชั้นในสีขาวของพวกเธอโผล่ออกมาให้เห็นเต็มสายตา หลายคนจ้องมองด้วยความตกใจและรู้สึกอับอายแทน 

งานวัดไต้หวัน จ้างสาวกระโปรงสั้นเต้นโชว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 紀錄廟會文化粉絲團

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวจุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างร้อนแรง ซึ่งตามรายงานเผยว่า งานวัดหลายแห่งในไต้หวันนิยมจ้างนักเต้นสาว ๆ มาดึงดูดความสนใจของผู้คน และสร้างบรรยากาศที่คึกคัก แต่ที่งานวัดแห่งนี้ดูเหมือนว่าจะ "เหนือความคาดหมาย" ของผู้คนมากเกินไป 

งานวัดไต้หวัน จ้างสาวกระโปรงสั้นเต้นโชว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 紀錄廟會文化粉絲團

          "เหมาะสมแล้วเหรอที่จะโชว์ก้นในงานวัด ?" 
          "จำเป็นต้องทำแบบนี้ด้วยหรือเวลาขอบคุณพระเจ้า? 
          "วัฒนธรรมงานวัดที่บิดเบี้ยว"
          "ชุดแบบนี้น่าเกลียดจริง"
          "นี่ทำเพื่อให้เทพเจ้า หรือเพื่อให้ผู้ชายดู?"
          "งานวัดมันเริ่มเกินเลยไปเรื่อย ๆ แบบนี้มันใช่เหรอ"
          "ฉันรับไม่ได้จริง ๆ มันเกินไป" 
          "ด้านหน้าว่าสั้นแล้ว หันหลังมาจะเป็นลม"  

งานวัดไต้หวัน จ้างสาวกระโปรงสั้นเต้นโชว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 紀錄廟會文化粉絲團

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 


