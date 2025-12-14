HILIGHT
เปิดผลวิจัย ก๋วยเตี๋ยวไทยเมนูไหน โซเดียมเยอะสุด เป็นเมนูยอดฮิต - ลดมันยังไงให้อร่อย

          เปิดผลวิจัย ก๋วยเตี๋ยวไทยเมนูไหน โซเดียมเยอะสุด คาดไม่ถึงเลย เพราะเป็นเมนูยอดฮิตด้วย พร้อมแนะวิธีลดโซเดียมที่ยังคงความอร่อยไว้

ก๋วยเตี๋ยวไทยเมนูไหน โซเดียมเยอะสุด

          วันที่ 14 ธันวาคม 2568 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มีการเปิดเผยผลวิจัยปริมาณโซเดียมในอาหารจำพวกก๋วยเตี๋ยวว่า อยู่ในเมนูใดมากที่สุด ผลการวิจัยมีดังนี้

          อันดับ 1 คือ เย็นตาโฟ โดยปริมาณโซเดียมของก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 1 ชาม ที่มีปริมาณ 500 กรัม จะมีปริมาณโซเดียม 2,233-2,723 มิลลิกรัม ซึ่งมากกว่าปริมาณโซเดียมที่ร่างกายคนบริโภคที่ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน หรือมื้อละไม่เกิน 700 กรัม

          และนอกจากนี้ อันดับ 2 และ 3 ยังเป็นก๋วยเตี๋ยวขวัญใจมหาชนอย่างก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่จะมีปริมาณโซเดียม 2,104-2,316 มิลลิกรัม และก๋วยเตี๋ยวหมู/ไก่ตุ๋น ที่มีปริมาณโซเดียม 1,782-2,072 มิลลิกรัมอีกด้วย

          แต่เค็มน้อยก็อร่อยได้ แค่ลดซดปรุง หลีกเลี่ยงการปรุงเพิ่ม ไม่ซดน้ำซุปจนหมดชาม เพื่อลดการรับโซเดียมที่เกินในแต่ละวัน


