ชายวัย 25 ขับรถเสียหลักชนขอบทาง ถุงลมนิรภัยระเบิด เช็กรุ่น รถคันไหนมีความเสี่ยง

         ชายวัย 25 ปี ขับรถเสียหลักชนขอบทาง ถุงลมนิรภัยระเบิดปล่อยชิ้นส่วนโลหะเข้าร่างกายจนเสียชีวิต พร้อมแนะวิธีตรวจสอบรุ่นว่ารถเราเสี่ยงหรือไม่


ถุงลมนิรภัยระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน

         วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน โพสต์เรื่องราวชายวัย 25 ปี เสียชีวิตจากการที่รถเสียหลักชนขอบทาง แต่ถุงลมนิรภัยระเบิดอย่างรุนแรงจนเศษโลหะจากถุงลมพุ่งเข้าใบหน้า ทะลุศีรษะ

         เบื้องต้น แพทย์ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตมาจาก ถุงลมนิรภัยทาคาตะระเบิดและปล่อยชิ้นส่วนโลหะเข้าสู่ร่างกาย



ทำไมถุงลมทาคาตะถึงอันตราย


         ถุงลมนิรภัยทาคาตะบางรุ่นใช้สารเคมีที่ เสื่อมสภาพตามอายุ ความร้อน และความชื้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถุงลมอาจ ระเบิดรุนแรงผิดปกติ และแตกกระจายเป็นเศษโลหะ ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

         ดังนั้น จึงขอเตือนรถคันไหนยังใช้ถุงลมทาคาตะ ขอให้รีบไปเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัย โดยสามารถเช็กได้ที่ www.checkairbag.com เพื่อตรวจสอบรุ่นรถของท่าน


ถุงลมนิรภัยระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน

ถุงลมนิรภัยระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน



