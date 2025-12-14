ชายวัย 25 ขับรถเสียหลักชนขอบทาง ถุงลมนิรภัยระเบิด เช็กรุ่น รถคันไหนมีความเสี่ยง

ชายวัย 25 ปี ขับรถเสียหลักชนขอบทาง ถุงลมนิรภัยระเบิดปล่อยชิ้นส่วนโลหะเข้าร่างกายจนเสียชีวิต พร้อมแนะวิธีตรวจสอบรุ่นว่ารถเราเสี่ยงหรือไม่
วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน โพสต์เรื่องราวชายวัย 25 ปี เสียชีวิตจากการที่รถเสียหลักชนขอบทาง แต่ถุงลมนิรภัยระเบิดอย่างรุนแรงจนเศษโลหะจากถุงลมพุ่งเข้าใบหน้า ทะลุศีรษะ
เบื้องต้น แพทย์ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตมาจาก ถุงลมนิรภัยทาคาตะระเบิดและปล่อยชิ้นส่วนโลหะเข้าสู่ร่างกาย
ถุงลมนิรภัยทาคาตะบางรุ่นใช้สารเคมีที่ เสื่อมสภาพตามอายุ ความร้อน และความชื้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถุงลมอาจ ระเบิดรุนแรงผิดปกติ และแตกกระจายเป็นเศษโลหะ ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ดังนั้น จึงขอเตือนรถคันไหนยังใช้ถุงลมทาคาตะ ขอให้รีบไปเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัย โดยสามารถเช็กได้ที่ www.checkairbag.com เพื่อตรวจสอบรุ่นรถของท่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน
วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน โพสต์เรื่องราวชายวัย 25 ปี เสียชีวิตจากการที่รถเสียหลักชนขอบทาง แต่ถุงลมนิรภัยระเบิดอย่างรุนแรงจนเศษโลหะจากถุงลมพุ่งเข้าใบหน้า ทะลุศีรษะ
เบื้องต้น แพทย์ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตมาจาก ถุงลมนิรภัยทาคาตะระเบิดและปล่อยชิ้นส่วนโลหะเข้าสู่ร่างกาย
ทำไมถุงลมทาคาตะถึงอันตราย
ถุงลมนิรภัยทาคาตะบางรุ่นใช้สารเคมีที่ เสื่อมสภาพตามอายุ ความร้อน และความชื้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถุงลมอาจ ระเบิดรุนแรงผิดปกติ และแตกกระจายเป็นเศษโลหะ ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ดังนั้น จึงขอเตือนรถคันไหนยังใช้ถุงลมทาคาตะ ขอให้รีบไปเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัย โดยสามารถเช็กได้ที่ www.checkairbag.com เพื่อตรวจสอบรุ่นรถของท่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮั๋วมิน แซ่หลิน