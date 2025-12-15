สาวซื้อตุนบัตรคอนเสิร์ต 8 แสน เหลือใบละ 200 ชาวเน็ตจี้ปม เขียนผิดคำนี้รับไม่ได้

อุทาหรณ์ลงทุนบัตรคอนเสิร์ตซื้อตุน 8 แสนบาท สุดท้ายขายติดดอยเหลือใบละ 200 ชาวเน็ตตอบจี๊ด เจอแบบนี้ไม่เห็นใจ ยิ่งเห็นตอนเขียนคำผิดยิ่งไม่เห็นใจ
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการเล่าประสบการณ์การลงทุนด้วยเงิน 8 แสนบาท กว้านซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อหวังมาอัปราคา สุดท้ายขายไม่ออก จากราคา 2,600 บาท ลดเหลือ 200 บาทต่อใบเท่านั้น ขาดทุนย่อยยับ ชาวเน็ตต่างสมน้ำหน้า หากินบนความลำบากของแฟนคลับ แถมยังมีคำผิดที่ไม่น่าให้อภัย เช่น คำว่า นะค่ะ, แย้ง (แย่ง), กำไล (กำไร) มีข้อความทั้งหมดดังนี้
เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะกับเรื่องลงทุนบัตรคอนเสิร์ตนั่งเล่น
เรากับเพื่อนตัดสินใจร่วมลงทุนกัน เราร่วมกันซื้อบัตรอ่อนนั่งเล่นทั้งหมด 183 ใบ 183*2600 = 475,800 บาท กับ บัตรแข็ง 144 ใบ 144*2600 = 374,400 รวมเป็นเงินทั้งหมด 850,200 บาท
หลายคนถามทำไมซื้อบัตรอ่อนไว้เยอะจัง ก็เพราะเราฟังจากคนที่ส่งบัตรไห้เราว่า บัตรมีน้อย ทำมาน้อย บัตรหมดแล้ว ต่างๆ นานา เพื่ออยากให้เราซื้อบัตรเอาไว้ เราก็เชื่อ เพราะปีที่แล้วบัตรออกมาน้อยจริง
เราก็ด้วยความคาดหวังว่าจะทำกำไรได้บ้าง ใบละ 50-100 ต่อใบก็ได้หลายบาทนะ ถ้าเราช้อนซื้อไว้ขนาดนี้ บัตรสปอนเซอร์ที่เค้าบอกแจกฟรี มันไม่ได้ฟรีอย่างที่พวกคุณคิดนะคะ ทุกอย่างมันมีต้นทุน แต่เราพูดได้เต็มปากเลยว่า บัตรสปอนเซอร์ที่เราได้มา ไม่ใช่ได้ฟรีค่ะ
ด้วยความที่บัตรมันออกมาจำนวนเยอะมาก ๆ แล้วพ่อค้าแม่ค้านับ 100 คนที่แย่งกันขายแบบหนีตาย หนูเชื่อว่างานนี้เจ็บกันทุกคน เจ็บมากเจ็บน้อย อยู่ที่การลงทุนนะตอนแรก
บทเรียนครึ่งนี้ ทำไห้เราล้มทั้งยืน ทำไห้เราหมดตัวกันเลย ต่อจากนี้เราจะเดินทางไหน จะทำยังไงกันต่อ ยังไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเอง ความรู้สึกตอนนี้มันดิ่งมาก ๆ ไม่รู้จะทำไงต่อ จำนำทอง จำนำของที่มี เอารถเข้าไฟแนนซ์เพื่อมาลงบัตร มันสุดจริง ๆ มันหมดจริง ๆ