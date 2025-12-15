อาบน้ำตอนเช้าหรือกลางคืน แบบไหนดีกว่า ผู้เชี่ยวชาญตอบให้ ชี้มีผลต่อกลิ่นตัว

อาบน้ำตอนเช้าหรือกลางคืน แบบไหนดีกว่า ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมีคำตอบ ชี้อาบน้ำถูกเวลา ช่วยให้หอมสะอาด กลิ่นตัวสดชื่นนานกว่า พร้อมย้ำอีกจุดที่ต้องใส่ใจ ช่วยลดกลิ่นตัว
เรียกว่าเป็นเรื่องที่คนถกเถียงกันมายาวนาน ว่าอาบน้ำตอนเช้าหรืออาบน้ำตอนเย็น แบบไหนถึงจะดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศหนาว ๆ ที่หลายคนเลือกอาบน้ำเพียงวันละรอบ จะเลือกอาบเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกและเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่น หรือควรอาบน้ำเพื่อความสะอาดก่อนเข้านอนดีล่ะ
ปรากฏว่าในเรื่องนี้มีคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจน ในมุมมองของนักจุลชีววิทยา ดังที่มีรายงานผ่านเว็บไซต์อินดิเพนเดนท์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
นักจุลชีววิทยา ชี้ว่าในขณะที่การอาบน้ำเป็นส่วนสำคัญของการรักษาสุขอนามัยในแต่ละวัน ไม่ว่าจะชอบอาบน้ำตอนไหนก็ตาม เพราะการอาบน้ำช่วยให้เราขจัดสิ่งสกปรกและไขมันออกจากผิวหนัง ป้องกันผื่นผิวหนังและการติดเชื้อ แถมการอาบน้ำยังเป็นการขจัดเหงื่อ ซึ่งจะช่วยลดกลิ่นตัวด้วย
โดยกลิ่นตัวนั้นเกิดขึ้นจากแบคทีเรียที่อาศัยบนผิวหนัง แม้เหงื่อสด ๆ จะไม่มีกลิ่น แต่แบคทีเรียบนผิวหนัง จะใช้เหงื่อเป็นแหล่งอาหารแล้วปล่อยสารไทโอแอลกอฮอล์ (Thioalcohols) ที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือกลิ่นเต่าขึ้นมา
อาบน้ำตอนไหนดีกว่า กลางวัน หรือ กลางคืน ?
ในระหว่างวัน ร่างกายและเส้นผมของเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสะสมมลพิษและสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น หรือละอองเกสร ควบคู่ไปกับการสะสมเหงื่อและน้ำมันที่เกิดจากต่อมไขมันใต้ผิวหนัง แม้อนุภาคเหล่านี้บางส่วนจะถูกกักเก็บไว้ในเสื้อผ้า แต่บางส่วนก็ยังติดไปอยู่ตามผ้าปูที่นอนแหละปลอกหมอน เช่นเดียวกับแบคทีเรียกับจุลินทรีย์บนผิวหนัง ก็อาจถูกถ่ายโอนจากร่างกายไปยังผ้าปูที่นอนเช่นกัน
การอาบน้ำตอนกลางคืนอาจขจัดสารก่อภูมิแพ้ เหงื่อ และน้ำมันที่สะสมมาในระหว่างวัน ทำให้มีส่วนที่น้อยลงที่จะติดอยู่บนผ้าปูที่นอน
อย่างไรก็ตาม แม้เราจะอาบน้ำก่อนเข้านอนแล้ว แต่ก็ยังคงมีเหงื่อออกระหว่างคืนได้ ไม่ว่าจะอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตาม จุลินทรีย์บนผิวหนังจะกินอาหารจากเหงื่อ นั่นหมายความว่าในตอนเช้า เราจะฝากจุลินทรีย์ทิ้งไว้บนผ้าปูที่นอน จึงอาจจะทำให้ตื่นมาพร้อมกับกลิ่นตัว
ยิ่งไปกว่านั้นหากไม่ได้ซักผ้าปูที่นอนเป็นประจำ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นจะยังสะสมในผ้าปูที่นอน และติดกลับมายังร่างกายที่สะอาดของเรา ทำให้ประโยชน์ของการอาบน้ำตอนกลางคืนยิ่งลดน้อยลงอีก
นอกจากนี้ การอาบน้ำตอนกลางคืนไม่ได้หยุดการผลัดเซลล์ผิว นั่นหมายความว่าเซลล์ผิวเหล่านั้นอาจกลายเป็นแหล่งอาหารของไรฝุ่นในบ้าน ถ้าไม่ซักผ้าปูที่นอนเป็นประจำ อาจนำไปสู่การสะสมของเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ซึ่งจะเป็นอาหารให้กับไรฝุ่นมากขึ้น
ในทางกลับกัน การอาบน้ำตอนเช้าสามารถช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว รวมถึงเหงื่อหรือแบคทีเรียใด ๆ ที่เราได้รับมาจากผ้าปูที่นอนในระหว่างคืน ด้วยเหตุนี้ "การอาบน้ำตอนเช้า" จึงทำให้ร่างกายสะอาดจากจุลินทรีย์บนผิวหนัง ยิ่งเมื่อเราสวมเสื้อผ้าที่สะอาด จะทำให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยกลิ่นตัวที่น้อยกว่า ซึ่งจะช่วยให้เรามีกลิ่นหอมสดชื่นนานขึ้นในระหว่างวัน เมื่อเทียบกับคนที่อาบน้ำตอนกลางคืน
ดังนั้นในมุมมองของนักจุลชีววิทยา จึงสนับสนุนการอาบน้ำตอนเช้ามากกว่านั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีความชอบในการอาบน้ำเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเลือกอาบเวลาใดก็ล้วนสำคัญต่อสุขอนามัยส่วนตัว นอกจากนี้ยังต้องใส่ใจในความสะอาดอื่น ๆ ด้วย เช่น ความถี่ในการซักผ้าปูที่นอน
กล่าวคืน ไม่ว่าจะชอบอาบน้ำตอนเช้าหรือตอนเย็น สิ่งสำคัญคือต้องทำความสะอาดผ้าปูเตียงเป็นประจำ ควรนำผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนไปซักอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อขจัดคราบเหงื่อ แบคทีเรีย เซลล์ผิวที่ตายและ ตลอดจนน้ำมันที่สะสมอยู่บนผ้าปูที่นอน รวมถึงกำจัดสปอร์เชื้อราใด ๆ ที่อาจอยู่บนผ้าปูที่นอนได้อีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก Independent