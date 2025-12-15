2 สาวเกาหลีเที่ยวไทย วันแรกที่มาถึงกรุงเทพฯ ก็รู้เรื่อง เจอสิ่งเหนือคาดตรงข้ามกับที่คิด

ยูทูบเบอร์ 2 สาวเกาหลีมาเที่ยวไทย วันแรกมาถึงกรุงเทพฯ ก็รู้เรื่อง เจอสิ่งเหนือคาดตรงข้ามกับที่คิด ถึงกับตกหลุมรักใน 1 วัน สุดพีคเจอคนไทยไว้ใจกันเกินจนอึ้ง
ภาพจาก YouTube 누룽지자매 nurungji sisters
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ยูทูบช่อง 누룽지자매 nurungji sisters ของยูทูบเบอร์สาวชาวเกาหลีใต้ ได้เผยคลิปวิดีโอทริปเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย และเมื่อได้มาถึงกรุงเทพฯ ในวันแรก พวกเธอก็ได้เผชิญกับสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เคยเข้าใจมาก่อนหน้านี้ จึงได้รวบรวมประสบการณ์สุดแปลกใหม่ในชื่อคลิปว่า "สิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงที่เราได้พบเจอในวันแรกที่มาถึงกรุงเทพฯ"
ภาพจาก YouTube 누룽지자매 nurungji sisters
- วันแรกที่มาถึงกรุงเทพฯ พวกเธอมุ่งหน้าไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ก่อน เดินไปเจอสัญญาณไฟข้ามถนนที่มีตัวเลขบอกรู้สึกประหลาดใจ แต่เมื่อไปถึงตู้ ATM พวกเธอมีปัญหาเรื่องซิมการ์ด จึงไม่สามารถถอนเงินสดได้
- ระหว่างรอเกิดความหิวพวกเธอจึงตัดสินใจไปหาอะไรกิน เดินผ่านร้านอาหารข้างทาง แต่ไม่มีเงินสด จึงซื้อไม่ได้ จนมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊จู พวกเธอถามว่าร้านรับบัตรเครดิตไหม ร้านบอกไม่รับ แต่ให้เข้าไปนั่งก่อน บอกว่า "ให้มากินก่อน ค่อยมาจ่ายเงินพรุ่งนี้ได้"
ภาพจาก YouTube 누룽지자매 nurungji sisters
- หลังจากกินเสร็จ พวกเธอลองถามราคา ก๋วยเตี๋ยว 2 ชาม และน้ำ 1 ขวด รวมทั้งหมด 150 บาท ทั้งสองรู้สึกตกใจมาก ทั้ง ๆ ที่พวกเธอเป็นชาวต่างชาติ แต่ทางเจ้าของร้านกลับเชื่อใจ และปล่อยให้พวกเธอออกจากร้านมาแบบสบาย ๆ
- ไปซื้อซิมการ์ดที่ 7-11 ได้สติดเกอร์หมีน่ารักมา นำไปใช้แลกของได้ ก่อนกลับไปที่ตู้ ATM เมื่อซิมการ์ดใช้งานได้ สามารถถอนเงินจากแอปฯ ธนาคารด้วย QR Code ได้ ซึ่งทำให้พวกเธอเซอร์ไพรส์มาก บอกว่ามันง่ายมากจนน่าตกใจ
ภาพจาก YouTube 누룽지자매 nurungji sisters
- ระหว่างทางข้างถนนเจอสายไฟมากมายพันกันยุ่งเหยิงแปลกตา เดินต่อไปเจอหมูปิ้งเตาถ่านกลิ่นหอม อดไม้ได้ที่จะซื้อมากิน และรู้สึกอร่อยอย่างประหลาดใจ ก่อนที่จะไปห้างไอคอนสยามแล้วซื้ออาหารกินอย่างจุใจ ซึ่งอาหารในไทยมีให้เลือกหลากหลายมาก
ภาพจาก YouTube 누룽지자매 nurungji sisters
- ตอนเย็นเจอลำไยจากแม้ค้าข้างทาง แม่ค้าใจดีให้ชิม ก่อนจะซื้อกลับมา โดยบอกว่าเป็นผลไม้แปลกใหม่สำหรับเธอมาก และไม่คิดว่าจะนำเข้าไปในเกาหลีใต้ เคยกินแล้วชอบมาก ร้านผลไม้ข้างทางขายถูกกว่าในซูเปอร์มาร์เกตมาก
ภาพจาก YouTube 누룽지자매 nurungji sisters
- เพียงแค่วันแรกที่มาถึงกรุงเทพฯ พวกเธอบอกว่ารู้สึกคุ้มค่ามาก คิดว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้คนมาเที่ยวกรุงเทพฯ กัน มีความอบอุ่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดใจมาก ๆ ค่าครองชีพก็ค่อนข้างถูก และมีของกินเยอะมาก
ภาพจาก YouTube 누룽지자매 nurungji sisters
- พวกเธอบอกว่า "ตกหลุมรักกรุงเทพฯ อย่างรวดเร็วภายใน 1 วัน" หลังจากได้ไปเดินตามตรอกซอยต่าง ๆ ได้เจอคนท้องถิ่นรู้สึกสนุกมาก จนรู้สึกว่าเวลามันสั้นไป เป็นวันที่พิเศษจริง ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก YouTube 누룽지자매 nurungji sisters