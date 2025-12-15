HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อาลัย พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ อดีต ผบ.ตร. - รองนายกฯ เสียชีวิตในวัย 78 ปี

          พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ - รองนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 78 ปี ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและผู้ใกล้ชิด



พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เสียชีวิต

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2568 มีรายงานยืนยันว่า พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ สิริอายุ 78 ปี ณ โรงพยาบาลตำรวจ นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการตำรวจและการเมืองไทย 

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เสียชีวิต
ภาพจากเว็บไซต์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
          สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของ พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ รายงานระบุว่าเกิดจากอุบัติเหตุทางสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ท่านมีอาการหน้ามืดและหกล้มภายในบ้านพักย่านแจ้งวัฒนะ ญาติได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วน แม้ทีมแพทย์จะดูแลอย่างใกล้ชิด แต่อาการไม่ดีขึ้น ก่อนจะจากไปอย่างสงบ

          ด้าน พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ภรรยาคู่ชีวิตของ พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ ได้โพสต์ภาพสีดำผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความอำลาที่สะท้อนความรักและความผูกพันว่า "ขอลากันในภพนี้ ชาตินี้ เกียรติ ยศ ศักดิ์ศรี และความดีของพ่อวิทจะอยู่ในใจของเราเสมอ"

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เสียชีวิต
ภาพจากเฟซบุ๊ก วันทนีย์ วัฒนะ

ประวัติ พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ


          บ้านเกิดของ พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ เป็นชาวอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 22 ก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางรับราชการตำรวจอย่างเต็มตัวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          เส้นทางรับราชการของ พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ ผูกพันกับตำรวจตระเวนชายแดนมาอย่างยาวนาน ท่านอุทิศตนทำงานด้านความมั่นคง การดูแลพื้นที่ชายแดน และการปราบปรามอาชญากรรม จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในปี พ.ศ. 2537

          ภาพลักษณ์ของ พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ ในฐานะตำรวจป่า นักรบชุดเขียว หมวกเบเร่ต์ดำ กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละ อดทน และการทำหน้าที่ด้วยเกียรติศักดิ์ ซึ่งเป็นอุดมคติที่ท่านยึดถือมาตลอดชีวิตราชการ

          ต่อมา พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 นับเป็น ผบ.ตร. คนที่ 4 ของประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ความมั่นคงที่ละเอียดอ่อน ระหว่างดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและความมั่นคงของประเทศ

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เสียชีวิต
ภาพจากเฟซบุ๊ก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          หลังเกษียณจากตำแหน่ง ผบ.ตร. พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ ยังคงมีบทบาททางการเมือง โดยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองนายกรัฐมนตรี สร้างคุณูปการต่อประเทศในอีกบทบาทหนึ่ง

          การจากไปของ พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญ ผู้เป็นแบบอย่างของข้าราชการตำรวจที่ยึดมั่นในอุดมคติ ความเสียสละ และเกียรติศักดิ์ ซึ่งจะยังคงอยู่ในความทรงจำของสังคมไทยตลอดไป 

          ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียในครั้งนี้อย่างสุดซึ้ง


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาลัย พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ อดีต ผบ.ตร. - รองนายกฯ เสียชีวิตในวัย 78 ปี อัปเดตล่าสุด 15 ธันวาคม 2568 เวลา 12:36:49 1,044 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย