เรียกไรเดอร์มาถึงเป็นอันผงะ เจอแขกไม่รับเชิญมาด้วย ไปต่อหรือพอแค่นี้ ?

          เรียกไรเดอร์ พอมาถึงเป็นอันผงะ เจอแขกไม่ได้รับเชิญมาด้วย แบบนี้จะนั่งยังไง สุดท้ายได้แต่ขอให้ยกเลิก แหมมาแค่นี้ก็พกเมียมาด้วย
 

ไรเดอร์มารับผู้โดยสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ท่านเปา ลงคลิปสาวรายหนึ่งเรียกไรเดอร์ให้ขี่รถไปส่งตามที่หมาย แต่พอไรเดอร์มาถึงกลับเซอร์ไพรส์เข้าเต็ม ๆ เพราะข้างหน้ารถมีภรรยานั่งซ้อนมาด้วย ถ้าเธอซ้อนไปอีกคนก็จะกลายเป็นซ้อนสามทันที

ไรเดอร์มารับผู้โดยสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

ไรเดอร์มารับผู้โดยสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          เจอแบบนี้ลูกค้าไม่พอใจ ไม่สะดวก มองว่าอันตรายและผิดกฎหมาย มีการตำหนิไรเดอร์ พร้อมขอให้ไรเดอร์กดยกเลิกออร์เดอร์ แล้วเธอจะเรียกคันใหม่ ทำให้เรื่องนี้จบลง

ไรเดอร์มารับผู้โดยสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          ด้านชาวเน็ตงงว่า ทำไมไรเดอร์ต้องพกเมียมาด้วย แถมการทำแบบนี้ทำให้ลูกค้าไม่สบายใจแน่นอน


