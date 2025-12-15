HILIGHT
ระทึก ! กราดยิงกลางหาดบอนได คร่าแล้ว 15 ชีวิต คนผวาหนีตาย ชี้มือปืนเป็นคู่พ่อลูก

 
            กราดยิงหาดบอนได หาดดังออสเตรเลีย กลางเทศกาลฉลองของชาวยิว ชี้มือปืนเป็นคู่พ่อลูก ยิงวิสามัญ 1 พบมีเหยื่อถูกสังหาร 15 ราย คนผวาหนีตาย ศพนอนเกลื่อน

กราดยิงกลางหาดบอนได
ภาพจาก HANDOUT / VARIOUS SOURCES / AFP

            วันที่ 15 ธันวาคม 2568 สำนักข่าวเอพี รายงานว่า เกิดเหตุกราดยิงที่หาดบอนได ในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กลางเทศกาลฮานุกกะห์ (Hanukkah) หรือเทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวยิว เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ยิงรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 30 ปีของออสเตรเลีย ซึ่งมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด 

            ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการก่อการร้ายเพื่อต่อต้านชาวยิว ที่กระทบต่อหัวใจคนทั้งชาติ ขณะที่เจ้าหน้าที่ชี้ว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชาย 2 ราย ซึ่งเป็นพ่อลูกกัน โดยคนพ่ออายุ 50 ปี ถูกตำรวจยิงเสียชีวิต ส่วนลูกชายวัย 24 ปี ถูกจับได้ในที่เกิดขึ้น ก่อนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในสภาพบาดเจ็บสาหัส 

            ทางตำรวจเผยว่า หนึ่งในมือปืน (คนลูก) เป็นที่รู้จักกันดีของหน่วยงานความมั่นคง แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนโจมตีในครั้งนี้ 

            เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ (14 ธันวาคม) เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย โดยในบรรดาคนที่ถูกสังหาร มีตั้งแต่อายุ 10 - 87 ปี และมีอย่างน้อย 42 คน ที่ได้รับบาดเจ็บและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หลายคนอาการสาหัส 

กราดยิงกลางหาดบอนได
ภาพจาก SAEED KHAN / AFP

             สำหรับหาดบอนได คือหนึ่งในหาดที่ได้รับความนิยมที่สุดในออสเตรเลีย โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็น ที่ผู้คนหลายร้อยชีวิตมารวมตัวกัน เพื่อเทศกาลฮานุกกะห์ อันเป็นงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีของชาวยิว 
   
             จากคลิปที่บันทึกภาพนาทีเกิดเหตุ เผยให้เห็นผู้คนจำนวนมากที่พากันวิ่งหนี ขณะที่เสียงปืนดังขึ้น และยังปรากฏภาพของชาย 2 คนที่สวมเสื้อดำ กำลังถือปืนยาวยิงมาจากสะพาน 
 
             ด้าน อาร์เซน ออสตรอฟสกี ทนายความซึ่งเดินทางมาร่วมงานเทศกาลกับลูกสาวและภรรยา ถูกกระสุนเฉียวศีรษะเล็กน้อย เขายังระบุว่า สิ่งที่ตนเห็นในครั้งนี้เป็นความชั่วร้ายอย่างแท้จริง เป็นสนามเลือด และมีศพนอนเกลื่อนไปทั่ว จนเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในออสเตรเลีย


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว AP 
 
ระทึก ! กราดยิงกลางหาดบอนได คร่าแล้ว 15 ชีวิต คนผวาหนีตาย ชี้มือปืนเป็นคู่พ่อลูก
