ระทึก ! กราดยิงกลางหาดบอนได คร่าแล้ว 15 ชีวิต คนผวาหนีตาย ชี้มือปืนเป็นคู่พ่อลูก

กราดยิงหาดบอนได หาดดังออสเตรเลีย กลางเทศกาลฉลองของชาวยิว ชี้มือปืนเป็นคู่พ่อลูก ยิงวิสามัญ 1 พบมีเหยื่อถูกสังหาร 15 ราย คนผวาหนีตาย ศพนอนเกลื่อน
ภาพจาก HANDOUT / VARIOUS SOURCES / AFP
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 สำนักข่าวเอพี รายงานว่า เกิดเหตุกราดยิงที่หาดบอนได ในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กลางเทศกาลฮานุกกะห์ (Hanukkah) หรือเทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวยิว เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ยิงรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 30 ปีของออสเตรเลีย ซึ่งมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด
ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการก่อการร้ายเพื่อต่อต้านชาวยิว ที่กระทบต่อหัวใจคนทั้งชาติ ขณะที่เจ้าหน้าที่ชี้ว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชาย 2 ราย ซึ่งเป็นพ่อลูกกัน โดยคนพ่ออายุ 50 ปี ถูกตำรวจยิงเสียชีวิต ส่วนลูกชายวัย 24 ปี ถูกจับได้ในที่เกิดขึ้น ก่อนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในสภาพบาดเจ็บสาหัส
ทางตำรวจเผยว่า หนึ่งในมือปืน (คนลูก) เป็นที่รู้จักกันดีของหน่วยงานความมั่นคง แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนโจมตีในครั้งนี้
เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ (14 ธันวาคม) เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย โดยในบรรดาคนที่ถูกสังหาร มีตั้งแต่อายุ 10 - 87 ปี และมีอย่างน้อย 42 คน ที่ได้รับบาดเจ็บและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หลายคนอาการสาหัส
ภาพจาก SAEED KHAN / AFP
จากคลิปที่บันทึกภาพนาทีเกิดเหตุ เผยให้เห็นผู้คนจำนวนมากที่พากันวิ่งหนี ขณะที่เสียงปืนดังขึ้น และยังปรากฏภาพของชาย 2 คนที่สวมเสื้อดำ กำลังถือปืนยาวยิงมาจากสะพาน
ด้าน อาร์เซน ออสตรอฟสกี ทนายความซึ่งเดินทางมาร่วมงานเทศกาลกับลูกสาวและภรรยา ถูกกระสุนเฉียวศีรษะเล็กน้อย เขายังระบุว่า สิ่งที่ตนเห็นในครั้งนี้เป็นความชั่วร้ายอย่างแท้จริง เป็นสนามเลือด และมีศพนอนเกลื่อนไปทั่ว จนเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในออสเตรเลีย
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว AP