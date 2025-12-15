ช็อก ! ผู้กำกับดัง-ภรรยา ดับคาบ้านหรู เร่งสืบคดีฆาตกรรม จับตาหิ้วลูกชายสอบปากคำ

ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับดังฮอลลีวูด และภรรยา เสียชีวิตในบ้านหรู ตำรวจเร่งสืบคดีฆาตกรรม - สอบปากคำ นิก ลูกชาย สื่อจับตาเป็นมือฆ่าพ่อแม่ตัวเอง
วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ People รายงานว่า ร็อบ ไรเนอร์ (Rob Reiner) ผู้กำกับอเมริกันชื่อดัง วัย 78 ปี กับภรรยา มิเชล ซิงเกอร์ ไรเนอร์ (Michele Singer Reiner) วัย 67 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้านหรูที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ โดยมีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับครอบครัวหลายคน ชี้ว่าคนที่ลงมือฆ่าก็คือ นิก ไรเนอร์ (Nick Reiner) ลูกชายของทั้งคู่
โดยขณะนี้ นิก กำลังถูกทางตำรวจลอสแอนเจลิสสอบปากคำ และยังไม่มีการอกหมายจับบุคคลใด แหล่งข่าวยังเผยอีกว่า ผู้ที่พบศพก็คือลูกสาวของพวกเขาเอง
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ระบุว่า กรมตำรวจลอสแอนเจลิส ได้เข้าสอบสวนเหตุฆาตกรรมที่บ้านหลังหนึ่ง เมื่อเวลาประมาณ 15.40 น. วันที่ 14 ธันวาคม ตามเวลาท้องถิ่น โดยพบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายและหญิง หลังมีคนในครอบครัวพบศพของทั้งคู่ที่บ้านและโทร. แจ้ง อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกทางตำรวจยังไม่ระบุชื่อของผู้ตาย ก่อนจะมีการเปิดเผยว่าคือ ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับฮอลลีวูด และภรรยา
ร็อบ พบกับ มิเชล ตอนที่เขากำกับเรื่อง When Harry Met Sally จากนั้นทั้งคู่ได้แต่งงานกันในปี 2532 ก่อนจะมีลูกด้วยกัน 3 คน
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ นิก ที่มีแหล่งข่าวชี้ว่าเป็นคนลงมือฆ่าพ่อแม่ตัวเองนั้น เคยให้สัมภาษณ์กับ People ไว้เมื่อปี 2559 เกี่ยวกับเรื่องการติดยาเสพติด ซึ่งเคยทำให้เขากลายเป็นคนไร้บ้านมาแล้ว อีกทั้งเขายังชี้ว่าช่วงเวลาที่เคยติดยานั้น ได้กลายมาเป็นพื้นฐานของภาพยนตร์กึ่งชีวประวัติ เรื่อง Being Charlie ที่เขามีส่วนร่วมในการเขียนบทด้วย
ภาพจาก MICHAEL LOCCISANO / AFP