HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ช็อก ! ผู้กำกับดัง-ภรรยา ดับคาบ้านหรู เร่งสืบคดีฆาตกรรม จับตาหิ้วลูกชายสอบปากคำ

 
             ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับดังฮอลลีวูด และภรรยา เสียชีวิตในบ้านหรู ตำรวจเร่งสืบคดีฆาตกรรม - สอบปากคำ นิก ลูกชาย สื่อจับตาเป็นมือฆ่าพ่อแม่ตัวเอง 

ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับดัง - ภรรยา ดับคาบ้านหรู

             วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ People รายงานว่า ร็อบ ไรเนอร์ (Rob Reiner) ผู้กำกับอเมริกันชื่อดัง วัย 78 ปี กับภรรยา มิเชล ซิงเกอร์ ไรเนอร์ (Michele Singer Reiner) วัย 67 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้านหรูที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ โดยมีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับครอบครัวหลายคน ชี้ว่าคนที่ลงมือฆ่าก็คือ นิก ไรเนอร์ (Nick Reiner) ลูกชายของทั้งคู่

             โดยขณะนี้ นิก กำลังถูกทางตำรวจลอสแอนเจลิสสอบปากคำ และยังไม่มีการอกหมายจับบุคคลใด แหล่งข่าวยังเผยอีกว่า ผู้ที่พบศพก็คือลูกสาวของพวกเขาเอง 

             สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ระบุว่า กรมตำรวจลอสแอนเจลิส ได้เข้าสอบสวนเหตุฆาตกรรมที่บ้านหลังหนึ่ง เมื่อเวลาประมาณ 15.40 น. วันที่ 14 ธันวาคม ตามเวลาท้องถิ่น โดยพบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายและหญิง หลังมีคนในครอบครัวพบศพของทั้งคู่ที่บ้านและโทร. แจ้ง อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกทางตำรวจยังไม่ระบุชื่อของผู้ตาย ก่อนจะมีการเปิดเผยว่าคือ ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับฮอลลีวูด และภรรยา

ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับดัง - ภรรยา ดับคาบ้านหรู

             สำหรับ ร็อบ ไรเนอร์ เป็นหนึ่งในตำนานของฮอลลีวูด ที่เป็นทั้งผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ และนักแสดง โดยมีผลงานการกำกับที่ได้รับความนิยมมากมาย เช่น This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally... (1989), Misery (1990) and A Few Good Men (1992).

             ร็อบ พบกับ มิเชล ตอนที่เขากำกับเรื่อง When Harry Met Sally จากนั้นทั้งคู่ได้แต่งงานกันในปี 2532 ก่อนจะมีลูกด้วยกัน 3 คน 

             อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ นิก ที่มีแหล่งข่าวชี้ว่าเป็นคนลงมือฆ่าพ่อแม่ตัวเองนั้น เคยให้สัมภาษณ์กับ People ไว้เมื่อปี 2559 เกี่ยวกับเรื่องการติดยาเสพติด ซึ่งเคยทำให้เขากลายเป็นคนไร้บ้านมาแล้ว อีกทั้งเขายังชี้ว่าช่วงเวลาที่เคยติดยานั้น ได้กลายมาเป็นพื้นฐานของภาพยนตร์กึ่งชีวประวัติ เรื่อง Being Charlie ที่เขามีส่วนร่วมในการเขียนบทด้วย 

ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับดัง - ภรรยา ดับคาบ้านหรู

ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับดัง - ภรรยา ดับคาบ้านหรู
ภาพจาก MICHAEL LOCCISANO / AFP



ขอบคุณข้อมูลจาก People, People, CNN
 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช็อก ! ผู้กำกับดัง-ภรรยา ดับคาบ้านหรู เร่งสืบคดีฆาตกรรม จับตาหิ้วลูกชายสอบปากคำ โพสต์เมื่อ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 15:59:39 3,128 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย