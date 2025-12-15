สะเทือนใจ ครูสาวคนเก่งวัย 28 จากไปวันวิวาห์ ว่อนโพสต์สุดท้าย แฉพ่อแม่บีบคั้น

HILIGHT
              สะเทือนใจ ครูสาวคนเก่งวัย 28 เสียชีวิตเช้าวันแต่งงาน โซเชียลแชร์โพสต์ก่อนตาย บอกใบ้ถูกจับแต่งโดยไม่เต็มใจ โอดคุณค่าของตัวเอง มีแค่การแต่งงาน  


              วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ifeng รายงานเหตุการณ์ชวนสลด เมื่อครูสาวระดับชั้นมัธยมปลาย วัย 28 ปี ถูกพบเสียชีวิตในเช้าวันแต่งงาน สภาพตกจากตึกชั้นที่ 7 ภายในเขตหลู่ซาน เมืองผิงติงซาน มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ก่อนที่โพสต์สุดท้ายของเธอจะถูกแชร์ว่อน จนเป็นประเด็นเศร้าสะเทือนใจอย่างมาก 

              โดยมีผู้อาศัยในชุมชนดังกล่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม เวลาประมาณ 09.00 น. ตนเห็นรถตำรวจกับรถพยาบาลเข้ามาในพื้นที่ ก่อนจะมีการพูดคุยกันในกรุ๊ปแชตของลูกบ้าน ว่ามีเจ้าสาวตกลงมาจากตึกและเสียชีวิต 

              รายงานเผยว่าครูสาวที่เสียชีวิตนี้ เป็นคนสวยที่ใจดีและมีความสามารถที่โดดเด่นอย่างมาก ย้อนกลับไปเมื่อปี 2565 เธอสามารถทำเกรดที่ยอดเยี่ยม ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นครูในโรงเรียนมัธยมปลายของเขตหลูซาน โดยข้อมูลจากประกาศรับสมัครครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ระดับมัธยมปลาย) ประจำปี 2565 ของเขตหลูซาน พบว่าเธอทำคะแนนได้สูงสุดทั้งการสอบข้อเขียน และคะแนนรวม จนได้รับการว่าจ้างเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่ง 

ภาพจาก 小紅書


              ข่าวการจากไปของเธอ ทำให้มีเหล่าคนรู้จักและนักเรียนเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก ต่อมาบนโลกออนไลน์ยังมีการแชร์ต่อข้อความที่ครูสาวโพสต์ผ่าน WeChat Moments ในช่วงเวลาก่อนเสียชีวิต ซึ่งเผยให้เห็นว่าเธอไม่ได้เต็มใจแต่งงาน แต่ถูกพ่อแม่บังคับ โดยพ่อแม่พยายามบังคับให้เธอแต่งงานมานานหลายปีแล้ว ถึงขั้นขู่ว่าจะฆ่าตัวตายหากเธอไม่ยินยอม

              ในโพสต์บนโซเชียลของเธอยังมีข้อความหนึ่ง ระบุว่า "ฉันเข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว ว่าคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันมีแค่การแต่งงาน ตลอด 7 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เรียนจบ ฉันพยายามปฏิเสธมาตลอด"

              แม้สุดท้ายเธอจะถูกจับแต่งงาน โดยมีการ์ดแต่งงานร่อนแจกแขกไปแล้ว และพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า แต่ก็ดูเหมือนหญิงสาวจะทนรับชะตากรรมนี้ไม่ได้ นำมาสู่การสูญเสียครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม มีแหล่งข่าวชี้ว่าหลังครูสาวตกลงมาจากอาคาร ร่างของเธอได้ถูกส่งไปยังสถานที่ฌาปนกิจของทางเขตแล้ว แต่พ่อแม่ของเธอยังทำใจมาจัดการร่างลูกสาวไม่ได้ และร่างของเธอยังคงถูกทิ้งไว้ที่นั่น 

ภาพจาก 小紅書



ขอบคุณข้อมูลจาก ifeng, Hk01
 





โพสต์เมื่อ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 17:01:41
