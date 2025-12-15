เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังคว้าทองซีเกมส์ 2025 หืดจับ - รายการถัดไป

เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังชนะเวียดนามหืดจับ 3-2 เซ็ต ในซีเกมส์ 2025 พร้อมโปรแกรมการแข่งขันรายการถัดไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Volleyball Thailand
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 นัดชิงเหรียญทอง เต็มไปด้วยความตื่นเต้น เกมยื้อมาถึงเซ็ตที่ 5 ก่อนไทยจะชนะได้อย่างหวุดหวิด 3-2 เซ็ต คะแนน 19-25, 25-13, 25-18, 23-25 และ 25-23 ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
ส่วนอันดับโลกของไทยนั้น ยังคงรั้งอยู่ที่ 18 ของโลกตามเดิม เนื่องจากการแข่งขันซีเกมส์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนับคะแนน
ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันรายการถัดไปของวอลเลย์บอลหญิงไทย คือ เนชั่นส์ ลีก 2026 ที่จะแข่งกันกลางปีหน้า
โปรแกรมรายการถัดไป วอลเลย์บอลหญิงไทย
