ร้านดัง จ่อปิดสาขาสยามสแควร์ ซอย 1 เปิดวันสุดท้าย 24 ธ.ค. นี้ หลังอยู่มา 10 ปี


          ปิดตำนาน ร้าน Too Fast To Sleep สาขา สยามสแควร์ ซอย 1 หลังเปิดบริการมาร่วม 10 ปี บอกลาแหล่งนั่งเรียน นั่งทำงาน ที่ชาวสยามคุ้นเคย

Too Fast To Sleep เตรียมปิด สยามสแควร์ ซอย 1
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Too Fast To Sleep

          วันที่ 20 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า ร้าน Too Fast To Sleep ร้านกาแฟดัง เจ้าประจำของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีคนเข้ามาใช้เป็นสถานที่เรียนหรืออ่านหนังสือกันจำนวนมาก ประกาศบอกลาสาขา สยามสแควร์ ซอย 1 เตรียมปิดสาขานี้ถาวร หลังเปิดให้บริการมานานถึง 10 ปี 
          
          โดยร้าน Too Fast To Sleep สาขา Siam Square (Soi1) จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 24 ธันวาคมนี้ แต่ยังเหลือสาขาที่ Charn the Avenue แจังวัฒนะ ให้เข้าไปใช้บริการกันได้ 

Too Fast To Sleep เตรียมปิด สยามสแควร์ ซอย 1
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Too Fast To Sleep
          
          ทางเพจ Too Fast To Sleep ยังโพสต์ว่า "ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณทุกการแวะมา ทุกคืนที่นั่งยาว ทุกช่วงสอบ ทุกเดดไลน์ และทุกบทสนทนาที่เกิดขึ้นที่นี่ล้วนมีความหมายต่อเรา

          Too Fast To Sleep ไม่ได้โตมาเพราะเวลา แต่โตมาเพราะทุกคนที่เลือกเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
          
          24 ธันวาคมนี้ เราจะเปิดให้บริการสาขา Siam Square (Soi1) พร้อมต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมเป็นครั้งสุดท้าย ไม่ว่าจะมาอ่านหนังสือ มาทำงาน หรือแค่มานั่งพัก ขอบคุณที่ทำให้ร้านเล็ก ๆ แห่งนี้ได้ใช้เวลากับทุกคนมากว่า 10 ปี แล้วพบกันใหม่นะคะ"

Too Fast To Sleep เตรียมปิด สยามสแควร์ ซอย 1
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Too Fast To Sleep

Too Fast To Sleep เตรียมปิด สยามสแควร์ ซอย 1
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Too Fast To Sleep

Too Fast To Sleep เตรียมปิด สยามสแควร์ ซอย 1
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Too Fast To Sleep

