การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ถือเป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางประเทศ ผ่านการใช้สิทธิเลือกผู้แทนของตนเอง โดยการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงเปิดให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้มีสิทธิไม่ควรมองข้าม เพราะหากไม่ได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้ โดยปีนี้ กกต. กำหนดช่วงเวลาเปิดรับคำขออย่างชัดเจน พร้อมเปิดหลายช่องทาง ทั้งการยื่นด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 วันไหน
สำหรับวันเปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 ทั้งในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร
เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน
เลือกตั้งทั่วไป วันไหน
ใครสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้
ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง เนื่องจาก
- ต้องทำงาน/มีภารกิจอยู่ต่างพื้นที่
- อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือการเดินทางลำบาก
- เหตุผลอื่นที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ตามหน่วยลงทะเบียนเดิม
วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
1. ยื่นด้วยตนเอง
- ยื่นคำขอได้ที่นายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- สำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ สามารถยื่นได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด
- ต้องยื่นภายในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 ในวันเวลาราชการ
2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์
- ส่งเอกสารคำขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นวันที่ยื่นคำขอ
3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต
สำหรับการลงทะเบียนนอกเขตและนอกราชอาณาจักร ระบบให้บริการ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. โดยระบบจะปิดอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
เอกสารและสิ่งที่ควรเตรียม
- สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการที่มีรูปและเลขประจำตัว
- แบบคำขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
- หลักฐานหรือข้อความอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามหน่วยลงทะเบียนเดิม
สำหรับการลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ควรแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ
ช่องทางติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
- เว็บไซต์ กกต. ประจำจังหวัด
- สอบถามข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1444
- เฟซบุ๊กและประกาศข่าวจาก กกต. ก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2568 เพื่อดูจุดเลือกตั้งกลางและรายละเอียดอื่น ๆ
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ปี 2569 เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งทั่วไปได้ โดยเปิดให้ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 ผ่านหลายช่องทาง ทั้งการยื่นด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และระบบออนไลน์ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยจะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนถึงวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ประชาชนควรตรวจสอบสิทธิของตนเอง เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญในการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
