เริ่มแล้ว ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ที่ไหน ถึงเมื่อไหร่ และต้องทำอย่างไร เช็กที่นี่

          ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เริ่มเปิดให้ยื่นคำขอ 20 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69


          การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ถือเป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางประเทศ ผ่านการใช้สิทธิเลือกผู้แทนของตนเอง โดยการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงเปิดให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

          การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้มีสิทธิไม่ควรมองข้าม เพราะหากไม่ได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้ โดยปีนี้ กกต. กำหนดช่วงเวลาเปิดรับคำขออย่างชัดเจน พร้อมเปิดหลายช่องทาง ทั้งการยื่นด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

          วันนี้เว็บไซต์กระปุกดอทคอมได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งช่วงเวลา ผู้มีสิทธิ วิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 

เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 วันไหน


          สำหรับวันเปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 ทั้งในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร 

เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน

          ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 

เลือกตั้งทั่วไป วันไหน

          การเลือกตั้ง สส. จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ใครสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้

          ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง เนื่องจาก


          - ต้องทำงาน/มีภารกิจอยู่ต่างพื้นที่
          - อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือการเดินทางลำบาก
          - เหตุผลอื่นที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ตามหน่วยลงทะเบียนเดิม

วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า


          1. ยื่นด้วยตนเอง

          - ยื่นคำขอได้ที่นายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
          - สำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ สามารถยื่นได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด

          - ต้องยื่นภายในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 ในวันเวลาราชการ

          2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์

          - ส่งเอกสารคำขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นวันที่ยื่นคำขอ

          3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต

          สำหรับการลงทะเบียนนอกเขตและนอกราชอาณาจักร ระบบให้บริการ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. โดยระบบจะปิดอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

เอกสารและสิ่งที่ควรเตรียม


           - สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการที่มีรูปและเลขประจำตัว
           - แบบคำขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
           - หลักฐานหรือข้อความอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามหน่วยลงทะเบียนเดิม
           สำหรับการลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ควรแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ

ช่องทางติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

          - เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
          - เว็บไซต์ กกต. ประจำจังหวัด
          - สอบถามข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1444
          - เฟซบุ๊กและประกาศข่าวจาก กกต. ก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2568 เพื่อดูจุดเลือกตั้งกลางและรายละเอียดอื่น ๆ
 


          การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ปี 2569 เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งทั่วไปได้ โดยเปิดให้ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 ผ่านหลายช่องทาง ทั้งการยื่นด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และระบบออนไลน์ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยจะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนถึงวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 

          ประชาชนควรตรวจสอบสิทธิของตนเอง เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญในการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย


ข่าวการเลือกตั้ง 2569 

- ส่องปฏิทินเลือกตั้ง 2569 หลังยุบสภา จะได้เลือกตั้งวันไหน - บัตรเลือกตั้งกี่ใบ
- เปิดโผ แคนดิเดตนายกฯ พรรคไหนส่งรายชื่อใครบ้าง เตรียมชิงเก้าอี้ผู้นำ เลือกตั้ง 2569
- เลือกตั้ง 2569 ตรงกับ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ส่องปฏิทินใกล้กับเทศกาลสำคัญ เตรียมตัวให้ดี
- เปิดไทม์ไลน์การเมืองไทย ได้เลือกตั้งใหม่เดือนไหน หากรัฐบาลใหม่ยุบสภาใน 4 เดือน

