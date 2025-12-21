HILIGHT
หนุ่มฝรั่ง รีวิวภาพแปลกจากสวน ฝากถามถึงคนไทย กลายเป็นไวรัลฮา คนไทยไว้ใจกันเกิ๊น


          หนุ่มฝรั่งสงสัย ฝากคำถามถึงคนไทย ทำไมมีขวดน้ำทิ้งในสวนเยอะมาก กลายเป็นไวรัลเฮฮา บอกเลยไม่ได้เจอแค่คนเดียว คนไทยแห่เฉลย อย่าได้หยิบทิ้งเชียว

ฝรั่งสงสัย ทำไมคนไทยทิ้งขวดน้ำในสวน
ภาพจาก Instagram clark_bkk

          เป็นไวรัลชวนเอ็นดู หลังจากเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 คลาร์ก เคลแมน หนุ่มต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้เผยคลิปรีวิวสิ่งที่พบเห็นในประเทศไทยขณะออกไปวิ่งในสวนแห่งหนึ่ง พร้อมกับแคปชั่น "คนไทยครับ ผมมีคำถาม..." จนทำเอาคนไทยแอบขำและเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย 
          
          โดยในคลิปบน Instagram clark_bkk เผยให้เห็นภาพภายในสวนสาธารณะ แต่สิ่งที่ชวนในสงสัยและสะดุดสายตาหนุ่มต่างชาติคนนี้สุด ๆ ก็คือ สารพัดขวดน้ำ ที่วางอยู่ตามจุดต่าง ๆ กระจายทั่วทั้งสวน มีทั้งวางไว้บนขอบหิน ตรงต้นไม้ เสาไฟ ม้านั่ง และที่อื่น ๆ 
          
          ขณะที่ข้อความในคลิป ระบุว่า "คนไทยครับ ผมมีคำถาม... ทำไมถึงมีขวดน้ำถูกทิ้งในสวนเยอะมาก"

ฝรั่งสงสัย ทำไมคนไทยทิ้งขวดน้ำในสวน
ภาพจาก Instagram clark_bkk

ฝรั่งสงสัย ทำไมคนไทยทิ้งขวดน้ำในสวน
ภาพจาก Instagram clark_bkk
          
          งานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่หนุ่มคลาร์กที่สงสัย เพราะดูเหมือนชาวต่างชาติคนอื่น ๆ ที่เคยมาไทยจะเคยเห็นภาพเหล่านี้ แล้วเกิดความสงสัยเช่นกัน โดยมีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติ  เช่น 

ฝรั่งสงสัย ทำไมคนไทยทิ้งขวดน้ำในสวน

          "ฉันเพิ่งถ่ายภาพแบบนี้ไปเลย เพราะไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็น
          
          "วันนี้ฉันเพิ่งไปสวนเบญจกิติ และเห็นขวดน้ำวางทิ้งไว้แบบนั้นเหมือนกัน คนไทยเชื่อใจกันมาก นักวิ่งส่วนใหญ่จะทิ้งขวดน้ำไว้ แล้วค่อยกลับมาดื่มหลังวิ่งเสร็จ"
          
          ทางด้านคนไทยก็เข้ามาตอบกลับอย่างเฮฮา เช่น "ประมาณว่า อยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวมารับ", "ไม่ได้ทิ้ง แต่ฝากวางไว้ แต่วิ่งกลับมาอีกรอบ น้ำหายไปแล้ว", "อย่าไปย้ายหนีนะครับ เดี๋ยวเจ้าของหาไม่เจอ", "ไม่ได้วางแค่ขวดน้ำ กุญแจรถ รองเท้าแตะ ก็มีค่า", "ไม่ได้ทิ้ง ฝากไว้ก่อน", "มันคือ จุดสตาร์ทและจุดหยุดพัก" และ "เขาไม่ได้ลืม.. แต่ฝากวางไว้ก่อนออกกำลัง​กาย​เสร็จเดี๋ยวมากินต่อค่ะ"

ฝรั่งสงสัย ทำไมคนไทยทิ้งขวดน้ำในสวน

ฝรั่งสงสัย ทำไมคนไทยทิ้งขวดน้ำในสวน

ฝรั่งสงสัย ทำไมคนไทยทิ้งขวดน้ำในสวน

ฝรั่งสงสัย ทำไมคนไทยทิ้งขวดน้ำในสวน
ภาพจาก Instagram clark_bkk

ฝรั่งสงสัย ทำไมคนไทยทิ้งขวดน้ำในสวน
ภาพจาก Instagram clark_bkk

