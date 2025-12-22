อ.เจษฎา บอกแล้ว โดรนหลายลำที่บินว่อนใกล้สุวรรณภูมิ คืออะไรกันแน่ หลังคนแตกตื่น

อ.เจษฎา บอกแล้ว โดรนที่บินว่อนใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คืออะไรกันแน่ หลังทำคนแตกตื่น ยัน ดูคลิปต้นฉบับแล้ว
จากกรณีที่พบโดรนหลายลำบินอยู่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องลงคุมเข้มพื้นที่ ป้องกันความไม่ปลอดภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2568 นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ว่า ตำแหน่งในแสงตามจุดรูปนี้ มันคือกลุ่มดาวเต่า หรือดาวนายพรานแค่นั้น ไม่ใช่แสงโดรนปริศนาอะไร จะกังวลกันเกินเหตุไปแล้ว
ภาพจาก ไทยพีบีเอส
อย่างไรก็ตาม มีคนเข้ามาแย้งว่า อาจารย์เจษฎาน่าจะตีความจากภาพผิด ทว่าเจ้าตัวก็ตอบว่า "ผมเคยตามเข้าไปดูเพจต้นทางของชาวบ้านที่ถ่ายรูปแล้วอ้างว่ามี 40 ลำนะ เอาเข้าจริง ๆ ที่เป็นคลิปวิดีโอก็เหมือนมีแค่ลำเดียว ที่เหลือที่เป็นจุด ๆ บนฟ้าก็เป็นดวงดาวทั้งนั้นเลย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant