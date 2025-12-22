HILIGHT
อ.เจษฎา บอกแล้ว โดรนหลายลำที่บินว่อนใกล้สุวรรณภูมิ คืออะไรกันแน่ หลังคนแตกตื่น

          อ.เจษฎา บอกแล้ว โดรนที่บินว่อนใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คืออะไรกันแน่ หลังทำคนแตกตื่น ยัน ดูคลิปต้นฉบับแล้ว

โดรนที่บินว่อนใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

          จากกรณีที่พบโดรนหลายลำบินอยู่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องลงคุมเข้มพื้นที่ ป้องกันความไม่ปลอดภัย

          วันที่ 22 ธันวาคม 2568 นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ว่า ตำแหน่งในแสงตามจุดรูปนี้ มันคือกลุ่มดาวเต่า หรือดาวนายพรานแค่นั้น ไม่ใช่แสงโดรนปริศนาอะไร จะกังวลกันเกินเหตุไปแล้ว

โดรนที่บินว่อนใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

โดรนที่บินว่อนใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คืออะไร
ภาพจาก ไทยพีบีเอส

          อย่างไรก็ตาม มีคนเข้ามาแย้งว่า อาจารย์เจษฎาน่าจะตีความจากภาพผิด ทว่าเจ้าตัวก็ตอบว่า "ผมเคยตามเข้าไปดูเพจต้นทางของชาวบ้านที่ถ่ายรูปแล้วอ้างว่ามี 40 ลำนะ เอาเข้าจริง ๆ ที่เป็นคลิปวิดีโอก็เหมือนมีแค่ลำเดียว ที่เหลือที่เป็นจุด ๆ บนฟ้าก็เป็นดวงดาวทั้งนั้นเลย"

โดรนที่บินว่อนใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant


22 ธันวาคม 2568
