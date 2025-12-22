HILIGHT
วันหยุด 2569 มาแล้ว ! เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ปี 2026 เซฟเก็บไว้ดูเลย

         วันหยุด 2569 ตรงกับวันไหนบ้าง มีวันหยุดชดเชยกี่วัน เราสรุปวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร 2026 มาให้เช็กกันแล้ว 
ยกเลิกวันหยุด 2569

          มาเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและการพักผ่อนในปี 2569 กันดีกว่า ด้วยการเช็กปฏิทินวันหยุดประจำปี 2569 ซึ่งรวบรวมมาทั้งวันหยุดราชการ 2569 และวันหยุดธนาคาร 2569 เพื่อวางแผนจัดการชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า ใครอยากรู้ว่าปีนี้จะได้หยุดวันไหนบ้าง ตามมาเปิดปฏิทิน ปี 2569 กันเลย

ปฏิทินวันหยุด 2569
วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนมกราคม 2569

  • วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันศุกร์ที่ 2 มกราคม วันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569

  • ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนมีนาคม 2569

  • วันอังคารที่ 3 มีนาคม วันมาฆบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2569

  • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันอังคารที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพุธที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569

  • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ : วันหยุดธนาคาร
  • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล) : วันหยุดราชการ

ปฏิทินวันหยุดเดือนมิถุนายน 2569

  • วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม) : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพุธที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569

  • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา : วันหยุดราชการ

ปฏิทินวันหยุดเดือนสิงหาคม 2569

  • วันพุธที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนกันยายน 2569

  • ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2569

  • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2569

  • ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2569

  • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2569) : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ครม. ยกเลิกวันหยุดพิเศษ ปี 2569 
วันไหนบ้าง

ยกเลิกวันหยุด 2569

          ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 2 วัน ในปี 2569 เพื่อให้มีวันหยุดติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ที่ประชุม ครม. ได้ถอนวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม 2 วันดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการและการจ้างงาน ดังนี้
  1. วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน คือ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2569 (วันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)
  2. วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน คือ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา)
          สรุปครบจบในที่เดียวกับปฏิทินวันหยุดปี 2569 ทีนี้เราก็สามารถวางแผนชีวิตได้ล่วงหน้า ทั้งการทำงาน ธุรกรรมสำคัญ และทริปท่องเที่ยวพักผ่อน เพื่อให้ตลอดทั้งปีเป็นปีที่ราบรื่นและจัดการได้ทุกอย่างตามใจต้องการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อัปเดตล่าสุด 22 ธันวาคม 2568 เวลา 14:41:42
