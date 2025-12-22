วันหยุด 2569 ตรงกับวันไหนบ้าง มีวันหยุดชดเชยกี่วัน เราสรุปวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร 2026 มาให้เช็กกันแล้ว
มาเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและการพักผ่อนในปี 2569 กันดีกว่า ด้วยการเช็กปฏิทินวันหยุดประจำปี 2569 ซึ่งรวบรวมมาทั้งวันหยุดราชการ 2569 และวันหยุดธนาคาร 2569 เพื่อวางแผนจัดการชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า ใครอยากรู้ว่าปีนี้จะได้หยุดวันไหนบ้าง ตามมาเปิดปฏิทิน ปี 2569 กันเลย
ปฏิทินวันหยุด 2569
วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนมกราคม 2569
- วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันศุกร์ที่ 2 มกราคม วันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนมีนาคม 2569
- วันอังคารที่ 3 มีนาคม วันมาฆบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2569
- วันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันอังคารที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพุธที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569
- วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ : วันหยุดธนาคาร
- วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล) : วันหยุดราชการ
ปฏิทินวันหยุดเดือนมิถุนายน 2569
- วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม) : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพุธที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา : วันหยุดราชการ
ปฏิทินวันหยุดเดือนสิงหาคม 2569
- วันพุธที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนกันยายน 2569
- ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2569
- วันอังคารที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2569
- ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2569
- วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2569) : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ครม. ยกเลิกวันหยุดพิเศษ ปี 2569
วันไหนบ้าง
ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 2 วัน ในปี 2569 เพื่อให้มีวันหยุดติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ที่ประชุม ครม. ได้ถอนวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม 2 วันดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการและการจ้างงาน ดังนี้
- วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน คือ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2569 (วันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)
- วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน คือ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา)
สรุปครบจบในที่เดียวกับปฏิทินวันหยุดปี 2569 ทีนี้เราก็สามารถวางแผนชีวิตได้ล่วงหน้า ทั้งการทำงาน ธุรกรรมสำคัญ และทริปท่องเที่ยวพักผ่อน เพื่อให้ตลอดทั้งปีเป็นปีที่ราบรื่นและจัดการได้ทุกอย่างตามใจต้องการ
ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์