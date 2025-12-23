ปฏิทินวันหยุดยาว 2569
ลาเพิ่มวันไหนได้หยุดต่อยาว ๆ
ปฏิทินวันหยุดยาว เดือนธันวาคม 2568 - เดือนมกราคม 2569
วันขึ้นปีใหม่ ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน
เดือนมกราคม 2569 ได้หยุดยาว 5 วันติดต่อกันในช่วงปีใหม่อยู่แล้ว แต่เราสามารถลาเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ 29 และวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 ได้ เพื่อจะได้หยุดยาว 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569
-
วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568 (ลาเพิ่ม)
-
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 (ลาเพิ่ม)
-
วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี
-
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 วันขึ้นปีใหม่
-
วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 วันหยุดพิเศษ
-
วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569 วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมีนาคม
วันมาฆบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน
เดือนมีนาคม มีวันหยุดราชการและธนาคาร ตรงกับวันอังคารที่ 3 มีนาคม ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา สามารถลาเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม เพื่อหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569
-
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันอังคารที่ 3 มีนาคม วันมาฆบูชา
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนเมษายน
วันจักรี-สงกรานต์ ลาเพิ่ม 4 วัน ได้หยุดยาว 12 วัน
กรณีนี้จะได้หยุดฉ่ำ ๆ ตั้งแต่วันที่ 4-15 เมษายน ครอบคลุมทั้งวันจักรีและวันสงกรานต์ ดังนี้
-
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
-
วันอังคารที่ 7 เมษายน (ลาเพิ่ม)
-
วันพุธที่ 8 เมษายน (ลาเพิ่ม)
-
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน (ลาเพิ่ม)
-
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน (ลาเพิ่ม)
-
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน วันหยุด
-
วันอาทิตย์ท่ 12 เมษายน วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
-
วันอังคารที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
-
วันพุธที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันสงกรานต์ ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน
ใครไม่สะดวกลายาว ๆ ขนาดนั้น ลองดูทางเลือกที่ 2 ซึ่งลาเฉพาะในช่วงวันสงกรานต์เท่านั้น โดยจะได้หยุดยาว 9 วัน
-
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
-
วันอังคารที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
-
วันพุธที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
-
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน (ลาเพิ่ม)
-
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน (ลาเพิ่ม)
-
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคม 2569 มีวันหยุดยาวในช่วงวันแรงงานและวันฉัตรมงคล คือ วันที่ 1-4 พฤษภาคม (ยกเว้นราชการจะได้หยุดแค่ 3 วัน ไม่รวมวันแรงงาน)
นอกจากนี้ หากเป็นข้าราชการจะได้หยุดเพิ่มเติมในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันพืชมงคล กรณีนี้สามารถลาเพิ่มเติม 2 วัน เพื่อหยุดยาว 5 วันได้เช่นกัน
วันพืชมงคล ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (เฉพาะราชการ)
ทางเลือกที่ 1
-
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล (หยุดเฉพาะราชการ)
ทางเลือกที่ 2
-
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล (หยุดเฉพาะราชการ)
-
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมิถุนายน
วันวิสาขบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน
เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเดือนมิถุนายน มีวันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จึงสามารถลาเพิ่มเติมอีก 1 วัน เพื่อพักผ่อนยาว ๆ ได้ 5 วัน
-
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
-
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
-
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน (ลาเพิ่ม)
-
วันพุธที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนกรกฎาคม
วันเฉลิมฯ ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 6 วัน
ทางเลือกที่ 1
-
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (หยุดเฉพาะราชการ / ธนาคารไม่หยุด)
ทางเลือกที่ 2
-
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (หยุดเฉพาะราชการ / ธนาคารไม่หยุด)
-
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม วันหยุด
วันเฉลิมฯ-วันอาสาฬหบูชา ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน
ใครมีแพลนเที่ยวยาว ๆ เดินทางไกล ลองดูสูตรวันลา 2 วัน เพื่อจะได้หยุดยาวตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม รวม 9 วันเลยทีเดียว
-
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (หยุดเฉพาะราชการ / ธนาคารไม่หยุด)
-
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนสิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน
เดือนสิงหาคมมีวันหยุดราชการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันพุธ ดังนั้นใครอยากหยุดต่อก็สามารถเลือกลาเพิ่มได้ 2 วัน โดยมีให้เลือก 2 ทาง คือ
ทางเลือกที่ 1
-
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันพุธที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ทางเลือกที่ 2
-
วันพุธที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
-
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนตุลาคม
วันนวมินทรมหาราช ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน
-
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
ส่วนวันหยุดในช่วงปลายเดือนเนื่องในวันปิยมหาราช จะได้หยุดยาว 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 23-25 ตุลาคม โดยไม่ต้องลาเพิ่ม
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนธันวาคม
วันพ่อ-วันรัฐธรรมนูญ ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน
-
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
-
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
-
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันพุธที่ 9 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
-
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
-
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม วันหยุด
หากใครไม่อยากลายาวก็สามารถเลือกลาพักร้อนเฉพาะวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม เพื่อหยุดยาวในช่วงวันรัฐธรรมนูญ 4 วันติดต่อกันก็ได้
วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน
-
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2569 วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2569 วันหยุด
-
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)
-
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)
-
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)
-
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 วันสิ้นปี
-
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570 วันขึ้นปีใหม่
-
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2570 วันหยุด
-
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570 วันหยุด
บทความที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินวันหยุด 2569
- วันหยุด 2569 มาแล้ว ! เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ปี 2026 เซฟเก็บไว้ดูเลย
- ส่องปฏิทินวันหยุดยาว 2569 มีช่วงไหนบ้าง ปักหมุดจัดทริปเที่ยวได้แบบไม่ต้องลาเพิ่ม !
- ปฏิทิน 2569 เช็กวันหยุดราชการ 2026 กันเลย
- อัปเดต ! ปฏิทินวันพระปี 2569 ตรงกับวันไหนบ้าง สายบุญเช็กเลย
- วันหยุดธนาคาร 2569 มีวันไหนบ้าง เปิดปฏิทินวันหยุด ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน มาดูปฏิทินวันหยุดปีใหม่ 2569 ได้วันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน