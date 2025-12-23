HILIGHT
เปิดโพยวันหยุดยาว 2569 พร้อมล็อกเป้าวันลาเพิ่ม ให้เที่ยวฉ่ำ ๆ พักผ่อนยาว ๆ

          วันหยุด 2569 มีหลายช่วงที่เป็นรอยต่อ ทำให้หยุดไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าลาเพิ่มให้ถูกวันก็ได้หยุดยาวไปพักผ่อนแบบฟิน ๆ หรือเที่ยวได้ฉ่ำกว่าเดิม มาล็อกเป้าวันลาพักร้อนตามโพยนี้กัน
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569

          สายเที่ยวเตรียมกดจองตั๋วให้ไว เพราะปฏิทิน 2569 มีวันหยุดราชการต่อเนื่องยาว ๆ มาให้ได้ชาร์จแบตเติมพลังตลอดทั้งปี แต่ถ้าหยุดแค่นั้นยังไม่จุใจ เราขอแจกสูตรลับเทคนิคการลาเพิ่ม ให้ได้จัดทริปเที่ยวแบบสะใจในวันหยุด 2569 เอาเป็นว่า...ใครไม่กลัวคนทักว่าลายังไงให้เหมือนลาออก หรือเคลียร์งานลงตัวจนหัวหน้ายอมไฟเขียวแล้ว ก็แพ็กกระเป๋าไปฟินกันเลย

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569
ลาเพิ่มวันไหนได้หยุดต่อยาว ๆ

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว เดือนธันวาคม 2568 - เดือนมกราคม 2569

วันขึ้นปีใหม่ ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน

          เดือนมกราคม 2569 ได้หยุดยาว 5 วันติดต่อกันในช่วงปีใหม่อยู่แล้ว แต่เราสามารถลาเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ 29 และวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 ได้ เพื่อจะได้หยุดยาว 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569

  • วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568 (ลาเพิ่ม)

  • วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 (ลาเพิ่ม)

  • วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี

  • วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 วันขึ้นปีใหม่

  • วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 วันหยุดพิเศษ

  • วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569 วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมีนาคม

วันมาฆบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน

          เดือนมีนาคม มีวันหยุดราชการและธนาคาร ตรงกับวันอังคารที่ 3 มีนาคม ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา สามารถลาเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม เพื่อหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569

  • วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันอังคารที่ 3 มีนาคม วันมาฆบูชา 

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนเมษายน

          เดือนเมษายน 2569 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง คือวันจักรีและวันสงกรานต์ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้วันลาได้ 2 ช่วง ดังนี้

วันจักรี-สงกรานต์ ลาเพิ่ม 4 วัน ได้หยุดยาว 12 วัน

          กรณีนี้จะได้หยุดฉ่ำ ๆ ตั้งแต่วันที่ 4-15 เมษายน ครอบคลุมทั้งวันจักรีและวันสงกรานต์ ดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 4 เมษายน วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

  • วันอังคารที่ 7 เมษายน (ลาเพิ่ม)

  • วันพุธที่ 8 เมษายน (ลาเพิ่ม)

  • วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน (ลาเพิ่ม)

  • วันศุกร์ที่ 10 เมษายน (ลาเพิ่ม)

  • วันเสาร์ที่ 11 เมษายน วันหยุด

  • วันอาทิตย์ท่ 12 เมษายน วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ 

  • วันอังคารที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์  

  • วันพุธที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน

          ใครไม่สะดวกลายาว ๆ ขนาดนั้น ลองดูทางเลือกที่ 2 ซึ่งลาเฉพาะในช่วงวันสงกรานต์เท่านั้น โดยจะได้หยุดยาว 9 วัน

  • วันเสาร์ที่ 11 เมษายน วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ 

  • วันอังคารที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์  

  • วันพุธที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ 

  • วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน (ลาเพิ่ม)

  • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน (ลาเพิ่ม)

  • วันเสาร์ที่ 18 เมษายน วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนพฤษภาคม

          เดือนพฤษภาคม 2569 มีวันหยุดยาวในช่วงวันแรงงานและวันฉัตรมงคล คือ วันที่ 1-4 พฤษภาคม (ยกเว้นราชการจะได้หยุดแค่ 3 วัน ไม่รวมวันแรงงาน)

          นอกจากนี้ หากเป็นข้าราชการจะได้หยุดเพิ่มเติมในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันพืชมงคล กรณีนี้สามารถลาเพิ่มเติม 2 วัน เพื่อหยุดยาว 5 วันได้เช่นกัน

วันพืชมงคล ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (เฉพาะราชการ)

ทางเลือกที่ 1

  • วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)  

  • วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันพุธที่ 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล (หยุดเฉพาะราชการ)

ทางเลือกที่ 2

  • วันพุธที่ 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล (หยุดเฉพาะราชการ)

  • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมิถุนายน

วันวิสาขบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน

          เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเดือนมิถุนายน มีวันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จึงสามารถลาเพิ่มเติมอีก 1 วัน เพื่อพักผ่อนยาว ๆ ได้ 5 วัน

  • วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

  • วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 

  • วันอังคารที่ 2 มิถุนายน (ลาเพิ่ม)

  • วันพุธที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนกรกฎาคม

          เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดตรงกลางสัปดาห์ติดต่อกันหลายวัน เราสามารถเลือกวันลาในช่วงต้นสัปดาห์ หรือปลายสัปดาห์ก็ได้ตามสะดวก

วันเฉลิมฯ ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 6 วัน

ทางเลือกที่ 1

  • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

  • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 

  • วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (หยุดเฉพาะราชการ / ธนาคารไม่หยุด)

ทางเลือกที่ 2

  • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

  • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 

  • วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (หยุดเฉพาะราชการ / ธนาคารไม่หยุด)

  • วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม วันหยุด

วันเฉลิมฯ-วันอาสาฬหบูชา ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน

          ใครมีแพลนเที่ยวยาว ๆ เดินทางไกล ลองดูสูตรวันลา 2 วัน เพื่อจะได้หยุดยาวตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม รวม 9 วันเลยทีเดียว

  • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

  • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 

  • วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (หยุดเฉพาะราชการ / ธนาคารไม่หยุด)

  • วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนสิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน

 

          เดือนสิงหาคมมีวันหยุดราชการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันพุธ ดังนั้นใครอยากหยุดต่อก็สามารถเลือกลาเพิ่มได้ 2 วัน โดยมีให้เลือก 2 ทาง คือ  

ทางเลือกที่ 1

  • วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันอังคารที่ 11 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันพุธที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

ทางเลือกที่ 2

  • วันพุธที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนตุลาคม

          ในเดือนตุลาคม 2569 มีวันหยุดในช่วงต้นเดือน ซึ่งสามารถลาเพิ่มได้อีก 1 วัน เพื่อหยุดติดต่อกัน 4 วัน

วันนวมินทรมหาราช ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน

  • วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช  

          ส่วนวันหยุดในช่วงปลายเดือนเนื่องในวันปิยมหาราช จะได้หยุดยาว 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 23-25 ตุลาคม โดยไม่ต้องลาเพิ่ม

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนธันวาคม

          เดือนธันวาคมมีวันหยุดราชการ 3 วัน คือ วันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ และวันสิ้นปี ซึ่งสามารถวางแผนลาพักร้อนเพิ่มเติมเพื่อหยุดยาว ๆ ได้ ดังนี้

วันพ่อ-วันรัฐธรรมนูญ ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน

  • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  • วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  • วันอังคารที่ 8 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันพุธที่ 9 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

  • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)

  • วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม วันหยุด

          หากใครไม่อยากลายาวก็สามารถเลือกลาพักร้อนเฉพาะวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม เพื่อหยุดยาวในช่วงวันรัฐธรรมนูญ 4 วันติดต่อกันก็ได้

วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน

  • วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2569 วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2569 วันหยุด

  • วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)

  • วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)

  • วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)

  • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 วันสิ้นปี

  • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570 วันขึ้นปีใหม่

  • วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2570 วันหยุด

  • วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570 วันหยุด

          แค่รู้วิธีวางแผนวันลาก็สามารถเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้กลายเป็น Super Long Weekend ใครพร้อมแล้วมาส่องโพยไว้เตรียมไปขออนุมัติจากหัวหน้ากันได้เลย

เปิดโพยวันหยุดยาว 2569 พร้อมล็อกเป้าวันลาเพิ่ม ให้เที่ยวฉ่ำ ๆ พักผ่อนยาว ๆ
