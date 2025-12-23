HILIGHT
ส่องปฏิทินวันหยุดยาว 2569 มีช่วงไหนบ้าง ปักหมุดจัดทริปเที่ยวได้แบบไม่ต้องลาเพิ่ม !

          วันหยุดยาว 2569 ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไปมีช่วงไหนบ้าง ใครเตรียมวางแผนท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว 2026 มากางปฏิทิน 2569 เช็กกันหน่อย 
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569

          ต้อนรับปีมะเมีย 2026 ด้วยความฟิน เพราะปฏิทินวันหยุด 2569 จัดสรรเวลามาให้เราแบบลงตัวสุด ๆ มีทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และวันสำคัญทางศาสนาหลายช่วงที่วนมาบรรจบกับวันเสาร์-อาทิตย์ได้อย่างลงตัวพอดี ทำให้เราได้วันหยุดยาว 3-5 วันติดกันโดยไม่ต้องง้อวันลา ถือเป็นโอกาสทองที่จะวางแผนออกไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตา หรือจะเลือกนอนชาร์จแบตอยู่บ้านชิล ๆ ให้รางวัลตัวเองก็แฮปปี้ได้ไม่แพ้กัน ว่าแล้วเรามาสำรวจกันดีกว่าว่า วันหยุดยาวปี 2569 ตรงกับเดือนไหนบ้าง

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมกราคม

วันขึ้นปีใหม่ หยุดยาว 5 วัน

  • วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี
  • วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 วันขึ้นปีใหม่
  • วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 วันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ
  • วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569
  • วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนกุมภาพันธ์

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมีนาคม

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนมีนาคม 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนเมษายน

          เดือนเมษายน 2569 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง คือ

วันจักรี หยุดยาว 3 วัน

  • วันเสาร์ที่ 4 เมษายน
  • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน
  • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

วันสงกรานต์ หยุดยาว 5 วัน

  • วันเสาร์ที่ 11 เมษายน
  • วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน
  • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ 
  • วันอังคารที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์  
  • วันพุธที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ 

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนพฤษภาคม

          เดือนพฤษภาคม 2569 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง คือ

วันแรงงานแห่งชาติและวันฉัตรมงคล หยุดยาว 4 วัน

  • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ (ราชการไม่หยุด / ธนาคารหยุด)
  • วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม
  • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม
  • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 

วันวิสาขบูชา หยุดยาว 3 วัน

  • วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม
  • วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
  • วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมิถุนายน

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนมิถุนายน 2569
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนกรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาสฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา หยุดยาว 3 วัน

  • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 
  • วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (หยุดเฉพาะราชการ / ธนาคารไม่หยุด)

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนสิงหาคม

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนสิงหาคม 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนกันยายน

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนกันยายน 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนตุลาคม

วันปิยมหาราช หยุดยาว 3 วัน

  • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 
  • วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม
  • วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนพฤศจิกายน

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนพฤศจิกายน 2569

ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนธันวาคม

          เดือนธันวาคม 2569 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง คือ

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ หยุดยาว 3 วัน

  • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  • วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม
  • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ หยุดยาว 4 วัน

  • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี
  • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2569 วันขึ้นปีใหม่
  • วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2569
  • วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2569
          เช็กปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถวางแผนจัดการเรื่องการทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือหาช่วงเวลาดี ๆ ให้ตัวเองได้พักผ่อนกันได้เลย

