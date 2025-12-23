วันหยุดยาว 2569 ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไปมีช่วงไหนบ้าง ใครเตรียมวางแผนท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว 2026 มากางปฏิทิน 2569 เช็กกันหน่อย
ต้อนรับปีมะเมีย 2026 ด้วยความฟิน เพราะปฏิทินวันหยุด 2569 จัดสรรเวลามาให้เราแบบลงตัวสุด ๆ มีทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และวันสำคัญทางศาสนาหลายช่วงที่วนมาบรรจบกับวันเสาร์-อาทิตย์ได้อย่างลงตัวพอดี ทำให้เราได้วันหยุดยาว 3-5 วันติดกันโดยไม่ต้องง้อวันลา ถือเป็นโอกาสทองที่จะวางแผนออกไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตา หรือจะเลือกนอนชาร์จแบตอยู่บ้านชิล ๆ ให้รางวัลตัวเองก็แฮปปี้ได้ไม่แพ้กัน ว่าแล้วเรามาสำรวจกันดีกว่าว่า วันหยุดยาวปี 2569 ตรงกับเดือนไหนบ้าง
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมกราคม
วันขึ้นปีใหม่ หยุดยาว 5 วัน
- วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี
- วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 วันขึ้นปีใหม่
- วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 วันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ
- วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569
- วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนกุมภาพันธ์
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมีนาคม
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนมีนาคม 2569
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนเมษายน
เดือนเมษายน 2569 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง คือ
วันจักรี หยุดยาว 3 วัน
- วันเสาร์ที่ 4 เมษายน
- วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน
- วันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์ หยุดยาว 5 วัน
- วันเสาร์ที่ 11 เมษายน
- วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน
- วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
- วันอังคารที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
- วันพุธที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคม 2569 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง คือ
วันแรงงานแห่งชาติและวันฉัตรมงคล หยุดยาว 4 วัน
- วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ (ราชการไม่หยุด / ธนาคารหยุด)
- วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม
- วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม
- วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา หยุดยาว 3 วัน
- วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม
- วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
- วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนมิถุนายน
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนมิถุนายน 2569
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนกรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาสฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา หยุดยาว 3 วัน
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
- วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (หยุดเฉพาะราชการ / ธนาคารไม่หยุด)
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนสิงหาคม
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนสิงหาคม 2569
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนกันยายน
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนกันยายน 2569
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนตุลาคม
วันปิยมหาราช หยุดยาว 3 วัน
- วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
- วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม
- วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนพฤศจิกายน
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนพฤศจิกายน 2569
ปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เดือนธันวาคม
เดือนธันวาคม 2569 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง คือ
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ หยุดยาว 3 วัน
- วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม
- วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ หยุดยาว 4 วัน
- วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี
- วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2569 วันขึ้นปีใหม่
- วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2569
- วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2569
เช็กปฏิทินวันหยุดยาว 2569 เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถวางแผนจัดการเรื่องการทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือหาช่วงเวลาดี ๆ ให้ตัวเองได้พักผ่อนกันได้เลย
