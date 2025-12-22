HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ความในใจคนจัดโต๊ะจีน เจอลูกค้าแบบนี้ขอบายอย่างเดียว เงื่อนไขนี้รับไม่ได้เลย

 
          ความในใจคนจัดโต๊ะจีน เจอลูกค้าแบบนี้ขอบายอย่างเดียว เพราะทุกคนคือพี่น้อง ครอบครัว เป็นสิ่งที่รับไม่ได้

คนจัดโต๊ะจีน

          หนึ่งในวิธีการจัดเลี้ยงที่เรียบง่ายของคนที่ต้องการจัดงาน นั่นคือ การจ้างโต๊ะจีน ซึ่งมีรูปแบบการจัดที่มีอาหารจัดให้ผู้ร่วมงานเป็นเมนูครบวงจร ทั้งของคาวและของหวาน

          วันที่ 22 ธันวาคม 2568 TikTok @khunpla_tohjeen มีการเล่าความในใจในมุมคนทำโต๊ะจีนว่า ได้แจ้งลูกค้ารายหนึ่งเรื่องพื้นที่ทำครัวว่าต้องเป็นที่ร่มอยู่ใต้หลังคาหรือกางเต็นท์ ไม่สามารถทำกลางแจ้งได้ ผลสุดท้ายคือ ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และฝนก็ได้ตกลงมาจนงานเละ

คนจัดโต๊ะจีน
ภาพจาก TikTok @khunpla_tohjeen

          หลังจากนี้ขอปฏิเสธทุกงานที่ไม่เตรียมพื้นที่ทำครัวในร่มให้ เพราะไม่อยากให้พนักงานของโต๊ะจีนเดือดร้อน ทุกคนคือครอบครัวของเรา

คนจัดโต๊ะจีน
ภาพจาก TikTok @khunpla_tohjeen

คนจัดโต๊ะจีน
ภาพจาก TikTok @khunpla_tohjeen

คนจัดโต๊ะจีน
ภาพจาก TikTok @khunpla_tohjeen






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ความในใจคนจัดโต๊ะจีน เจอลูกค้าแบบนี้ขอบายอย่างเดียว เงื่อนไขนี้รับไม่ได้เลย โพสต์เมื่อ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 15:48:09 1,584 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย