ความในใจคนจัดโต๊ะจีน เจอลูกค้าแบบนี้ขอบายอย่างเดียว เงื่อนไขนี้รับไม่ได้เลย

ความในใจคนจัดโต๊ะจีน เจอลูกค้าแบบนี้ขอบายอย่างเดียว เพราะทุกคนคือพี่น้อง ครอบครัว เป็นสิ่งที่รับไม่ได้
หนึ่งในวิธีการจัดเลี้ยงที่เรียบง่ายของคนที่ต้องการจัดงาน นั่นคือ การจ้างโต๊ะจีน ซึ่งมีรูปแบบการจัดที่มีอาหารจัดให้ผู้ร่วมงานเป็นเมนูครบวงจร ทั้งของคาวและของหวาน
วันที่ 22 ธันวาคม 2568 TikTok @khunpla_tohjeen มีการเล่าความในใจในมุมคนทำโต๊ะจีนว่า ได้แจ้งลูกค้ารายหนึ่งเรื่องพื้นที่ทำครัวว่าต้องเป็นที่ร่มอยู่ใต้หลังคาหรือกางเต็นท์ ไม่สามารถทำกลางแจ้งได้ ผลสุดท้ายคือ ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และฝนก็ได้ตกลงมาจนงานเละ
ภาพจาก TikTok @khunpla_tohjeen
ภาพจาก TikTok @khunpla_tohjeen
ภาพจาก TikTok @khunpla_tohjeen
ภาพจาก TikTok @khunpla_tohjeen