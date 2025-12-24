จับแล้ว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พาร์คยูชอน บินกลับจากกัมพูชา หลังหนีไปต่างแดนร่วมปี

จับแล้ว ฮวังฮานา ไฮโซสาวเกาหลี อดีตคู่หมั้น พาร์คยูชอน หลังบินจากกัมพูชากลับมาเกาหลีใต้ โดนรวบตั้งแต่เข้าประเทศ
ภาพจาก Instagram shinebright_love0225
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ SBS Star รายงานว่า ฮวังฮานา (Hwang Hana) ไฮโซสาวเกาหลีใต้ วัย 37 ปี ทายาทบริษัท Namyang Dairy Products บริษัทผู้ผลิตนมรายใหญ่ของเกาหลีใต้ อดีตคู่หมั้นของนักร้องหนุ่ม พาร์คยูชอน (Park Yoo-chun) ถูกจับกุมแล้วในเกาหลีใต้ หลังกบดานอยู่ต่างแดนมานานนับปี ขณะหลบหนีการถูกสอบสวนคดียาเสพติดและหมายแดงของอินเตอร์โพล
สื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่า ฮวังฮานา เดินทางมาถึงเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เวลา 07.50 น. ด้วยเที่ยวบินจากกัมพูชา
สถานีตำรวจกวาชอน ในจังหวัดคยองกี วางแผนจะสอบปากคำฮวังฮานาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อและเสพสารเมทแอมเฟตามีน และกำลังรวบรวมไทม์ไลน์ทั้งหมดของคดี
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสารเสพติดเธอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยชี้ว่าพวกเขาพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดเพิ่มเติมระหว่างขั้นตอนนั้น อย่างไรก็ตาม ฮวังฮานา หนีไปประเทศไทยช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และไม่ได้กลับมาเกาหลีใต้อีก ทำให้เจ้าหน้าที่ร้องขอหมายแดงจากอินเตอร์โพล พร้อมประสานความช่วยเหลือทางกงสุลผ่านกระทรวงต่างประเทศ
ภาพจาก Instagram shinebright_love0225
ขณะหลบหนีไปต่างแดน ฮวังฮานาอยู่ในประเทศไทยระยะหนึ่ง ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่กรุงพนมเปญ ของกัมพูชา ซึ่งแหล่งข่าวชี้ว่าเธอมีการพบปะสังสรรค์กับคนรู้จักชาวเกาหลีและชาวจีน ในจุดหนึ่งยังมีข่าวลือว่าเธอตั้งครรภ์ นอกจากนี้เธอยังติดต่อหาหญิงคนรู้จักในเกาหลีใต้ ชักชวนให้พวกเขามา "เที่ยวและพักผ่อน" กับเธอที่ไทยและกัมพูชา
ฮวังฮานามีประวัติการถูกตัดสินโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้ว โดยในปี 2562 เธอได้รับโทษจำคุก 1 ปี โดยรอลงอาญา 2 ปี จากการใช้เมทแอมเฟตามีน แต่ระหว่างอยู่ในช่วงรอลงอาญา เธอถูกสั่งฟ้องอีกครั้งในคดีเสพยาเสพติดและลักทรัพย์ จนในปี 2565 ศาลฎีกาตัดสินโทษจำคุกเธอเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน
ขอบคุณข้อมูลจาก SBS Star