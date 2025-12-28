เริ่มต้นชีวิตดีปีใหม่ ผู้เชี่ยวชาญแนะ 20 สิ่งที่ควรทิ้งในสิ้นปี หลายคนชอบเก็บไม่รู้ตัว

ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแนะ 20 สิ่งที่ควรทิ้งในสิ้นปี เพื่อเริ่มต้นชีวิตดีปีใหม่ เป็นของในชีวิตประจำวัน หลายคนชอบเก็บไม่รู้ตัว
ในช่วงส่งท้ายปีเก่า 2568 ที่กำลังจะสิ้นสุดลง และกำลังจะขึ้นปีใหม่ 2569 หลายคนถือโอกาสนี้จัดการเคลียร์สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี บ้างก็ตั้งใจจะทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ รวมไปถึงจัดระเบียบข้าวของและกำจัดสิ่งของรก ๆ ภายในบ้าน แต่มีสิ่งของหลายชนิดที่คนมักจะชอบเก็บโดยไม่รู้ตัว
วันที่ 26 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า มารี คอนโดะ ที่ปรึกษาด้านการจัดระเบียบชาวญี่ปุ่น ได้ออกมาให้คำแนะนำกล่าวว่า การกำจัดสิ่งของรก ๆ เสมือนเป็นการบอกลาอดีต และเปิดทางที่ดีสู่อนาคต เพื่อให้ผู้คนได้ทบทวนถึงสิ่งต่าง ๆ มากมายตลอดปีที่ผ่านมา และกำจัดสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไป
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบชี้ให้เห็นว่า "ความไม่อยากแยกจาก" และ "ความเสียดาย" มักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของสิ่งของและอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่จำเป็น ไม่เพียงแต่รกพื้นที่บ้าน แต่ยังเป็นภาระทางจิตใจ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรจัดระเบียบทีละน้อย เริ่มจากสิ่งของที่จัดการได้ง่ายที่สุด สร้างความมั่นใจไปทีละขั้น
คอนโดะได้รวบรวมรายการสิ่งของในชีวิตประจำวัน 15 ชนิดที่จับต้องได้ และอีก 5 ชนิดที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งควรทิ้งไปในสิ้นปีนี้ และเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่
15 สิ่งที่ควรโยนทิ้ง
1. เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มาเกิน 2 ปี
2. เสื้อผ้าที่ใส่ไม่พอดี
3. เสื้อผ้าที่ชำรุดหรือเป็นขุย
4. ถุงเท้าที่เหลือเพียงข้างเดียว
5. ชุดชั้นในที่สีซีดหรือเสียรูปทรง
6. เครื่องสำอางที่หมดอายุ
7. สินค้าตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้มานาน
8. หวีเก่าที่ใช้ไม่ได้
9. แปรงสีฟันเก่า
10. ผ้าขนหนูที่สีซีดหรือเก่า
11. คูปองที่หมดอายุ
12. คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า
13. สายชาร์จที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
14. ปากกาที่หมึกแห้ง
15. ยาที่หมดอายุ
5 สิ่งที่ควรลบทิ้ง
1. แอปฯ ที่ไม่ได้ใช้งานนานบนโทรศัพท์
2. ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความไม่สบายใจ
3. ข้อมูลสแปมในกล่องจดหมายอีเมล
4. รายการสิ่งที่ต้องทำเก่า ๆ
5. การยึดติดกับความผิดพลาด หรือความเสียใจในอดีตที่มากเกินไป
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, ETtoday