เริ่มต้นชีวิตดีปีใหม่ ผู้เชี่ยวชาญแนะ 20 สิ่งที่ควรทิ้งในสิ้นปี หลายคนชอบเก็บไม่รู้ตัว

          ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแนะ 20 สิ่งที่ควรทิ้งในสิ้นปี เพื่อเริ่มต้นชีวิตดีปีใหม่ เป็นของในชีวิตประจำวัน หลายคนชอบเก็บไม่รู้ตัว

20 สิ่งที่ควรทิ้งในสิ้นปี

          ในช่วงส่งท้ายปีเก่า 2568 ที่กำลังจะสิ้นสุดลง และกำลังจะขึ้นปีใหม่ 2569 หลายคนถือโอกาสนี้จัดการเคลียร์สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี บ้างก็ตั้งใจจะทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ รวมไปถึงจัดระเบียบข้าวของและกำจัดสิ่งของรก ๆ ภายในบ้าน แต่มีสิ่งของหลายชนิดที่คนมักจะชอบเก็บโดยไม่รู้ตัว 

          วันที่ 26 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า มารี คอนโดะ ที่ปรึกษาด้านการจัดระเบียบชาวญี่ปุ่น ได้ออกมาให้คำแนะนำกล่าวว่า การกำจัดสิ่งของรก ๆ เสมือนเป็นการบอกลาอดีต และเปิดทางที่ดีสู่อนาคต เพื่อให้ผู้คนได้ทบทวนถึงสิ่งต่าง ๆ มากมายตลอดปีที่ผ่านมา และกำจัดสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไป 

          ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบชี้ให้เห็นว่า "ความไม่อยากแยกจาก" และ "ความเสียดาย" มักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของสิ่งของและอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่จำเป็น ไม่เพียงแต่รกพื้นที่บ้าน แต่ยังเป็นภาระทางจิตใจ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรจัดระเบียบทีละน้อย เริ่มจากสิ่งของที่จัดการได้ง่ายที่สุด สร้างความมั่นใจไปทีละขั้น 

          คอนโดะได้รวบรวมรายการสิ่งของในชีวิตประจำวัน 15 ชนิดที่จับต้องได้ และอีก 5 ชนิดที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งควรทิ้งไปในสิ้นปีนี้ และเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่

15 สิ่งที่ควรโยนทิ้ง


          1. เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มาเกิน 2 ปี  
          2. เสื้อผ้าที่ใส่ไม่พอดี
          3. เสื้อผ้าที่ชำรุดหรือเป็นขุย
          4. ถุงเท้าที่เหลือเพียงข้างเดียว
          5. ชุดชั้นในที่สีซีดหรือเสียรูปทรง
          6. เครื่องสำอางที่หมดอายุ
          7. สินค้าตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้มานาน
          8. หวีเก่าที่ใช้ไม่ได้
          9. แปรงสีฟันเก่า 
          10. ผ้าขนหนูที่สีซีดหรือเก่า
          11. คูปองที่หมดอายุ
          12. คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า
          13. สายชาร์จที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
          14. ปากกาที่หมึกแห้ง 
          15. ยาที่หมดอายุ 

5 สิ่งที่ควรลบทิ้ง 


          1. แอปฯ ที่ไม่ได้ใช้งานนานบนโทรศัพท์ 
          2. ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความไม่สบายใจ
          3. ข้อมูลสแปมในกล่องจดหมายอีเมล
          4. รายการสิ่งที่ต้องทำเก่า ๆ 
          5. การยึดติดกับความผิดพลาด หรือความเสียใจในอดีตที่มากเกินไป

ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, ETtoday 


โพสต์เมื่อ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 09:29:00
