สาวสะดุ้งโหยง นอนอยู่ดี ๆ เจอตัวอะไรใต้หมอน เปิดมาช็อกตัวสั่น เกือบได้หลับไม่ตื่น !

สาวแชร์ประสบการณ์สุดช็อก สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนอน เจอตัวอะไรแปลก ๆ อยู่ใต้หมอน เปิดมาช็อกตัวสั่น เกือบได้หลับไม่ตื่น
ภาพจาก Threads @ieyka.hairi
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวที่น่าตกใจจากหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้แชร์ประสบการณ์สุดช็อกในระหว่างที่กำลังนอนหลับ เกิดมี "แขกไม่ได้รับเชิญ" ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน แต่กว่าจะรู้ตัวมันก็มาอยู่ใต้หมอน ทำให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมา ก่อนที่จะได้เห็นความจริงที่สุดสะพรึง
หญิงรายนี้ได้โพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียล Threads เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ เธอเพิ่งเดินทางกลับบ้านเกิด และได้เข้าไปนอนหลับในห้องนอน จนกระทั่งเวลาประมาณ 6 โมงเช้า ซึ่งเธอยังคงหลับอยู่ จู่ ๆ เธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรกัดที่นิ้วชี้ เธอจึงตื่นขึ้นมาแล้วไปเปิดไฟ ก่อนที่จะไปเปิดดูใต้หมอน
หญิงสาวได้ถ่ายคลิปเอาไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะเห็นว่า เธอเห็นว่ามีตัวอะไรแปลก ๆ ซ่อนอยู่ใต้หมอน เธอจึงได้ไปหยิบไม้แขวนเสื้อออกมา เพื่อที่จะใช้เขี่ยดู จากนั้นเธอก็เข้าไปใกล้ ๆ แล้วค่อย ๆ ใช้ไม้แขวนเสื้อเปิดปลอกหมอนขึ้น จนกระทั่งได้เห็น "ตะขาบยักษ์" เธอรู้สึกกลัวจนมือสั่นรัว
ภาพจาก Threads @ieyka.hairi
ภาพจาก Threads @ieyka.hairi
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัล ผู้ใช้โซเชียลเข้าไปแสดงความเป็นกังวล และสอบถามว่าเธอปลอดภัยดีไหม
ภาพจาก Threads @ieyka.hairi
ภาพจาก Threads @ieyka.hairi
จากนั้นต่อมา เธอได้อัปเดตภาพเพิ่มเติมที่ทำให้หลายคนโล่งใจ เป็นภาพที่เธอได้จัดการใช้สเปรย์ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นจนมันแน่นิ่ง แล้วเอากระป๋องตั้งทับมันไว้
ภาพจาก Threads @ieyka.hairi
โดยหญิงสาวบรรยายถึงเหตุการณ์ว่า "ผลลัพธ์ของการต่อสู้" ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเกือบหมดกระป๋องเพื่อจัดการตะขาบตัวนี้"
ทั้งนี้ แม้ว่าหญิงสาวรายนี้จะไม่ได้รับอันตรายจากการถูกตะขาบยักษ์ตัวนี้กัด แต่ภาพของมันทำให้ผู้คนหวาดกลัว และคิดว่าอาจจะทำให้เธอได้ผลกระทบทางจิตใจหลังจากนี้ ขณะเดียวกัน ก็มีบางคนเข้าไปแชร์ประสบการณ์การถูกตะขาบกัดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเกือบถึงชีวิต ครั้งนี้นับว่าเธอโชคดีมากที่ตื่นมาเจอมันได้ทันเวลา
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01