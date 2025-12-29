HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวสะดุ้งโหยง นอนอยู่ดี ๆ เจอตัวอะไรใต้หมอน เปิดมาช็อกตัวสั่น เกือบได้หลับไม่ตื่น !

          สาวแชร์ประสบการณ์สุดช็อก สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนอน เจอตัวอะไรแปลก ๆ อยู่ใต้หมอน เปิดมาช็อกตัวสั่น เกือบได้หลับไม่ตื่น 

ภาพจาก Threads @ieyka.hairi

          วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวที่น่าตกใจจากหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้แชร์ประสบการณ์สุดช็อกในระหว่างที่กำลังนอนหลับ เกิดมี "แขกไม่ได้รับเชิญ" ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน แต่กว่าจะรู้ตัวมันก็มาอยู่ใต้หมอน ทำให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมา ก่อนที่จะได้เห็นความจริงที่สุดสะพรึง

          หญิงรายนี้ได้โพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียล Threads เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ เธอเพิ่งเดินทางกลับบ้านเกิด และได้เข้าไปนอนหลับในห้องนอน จนกระทั่งเวลาประมาณ 6 โมงเช้า ซึ่งเธอยังคงหลับอยู่ จู่ ๆ เธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรกัดที่นิ้วชี้ เธอจึงตื่นขึ้นมาแล้วไปเปิดไฟ ก่อนที่จะไปเปิดดูใต้หมอน  

          หญิงสาวได้ถ่ายคลิปเอาไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะเห็นว่า เธอเห็นว่ามีตัวอะไรแปลก ๆ ซ่อนอยู่ใต้หมอน เธอจึงได้ไปหยิบไม้แขวนเสื้อออกมา เพื่อที่จะใช้เขี่ยดู จากนั้นเธอก็เข้าไปใกล้ ๆ แล้วค่อย ๆ ใช้ไม้แขวนเสื้อเปิดปลอกหมอนขึ้น จนกระทั่งได้เห็น "ตะขาบยักษ์" เธอรู้สึกกลัวจนมือสั่นรัว 


ภาพจาก Threads @ieyka.hairi

          โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัล ผู้ใช้โซเชียลเข้าไปแสดงความเป็นกังวล และสอบถามว่าเธอปลอดภัยดีไหม 


ภาพจาก Threads @ieyka.hairi

          จากนั้นต่อมา เธอได้อัปเดตภาพเพิ่มเติมที่ทำให้หลายคนโล่งใจ เป็นภาพที่เธอได้จัดการใช้สเปรย์ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นจนมันแน่นิ่ง แล้วเอากระป๋องตั้งทับมันไว้ 







ภาพจาก Threads @ieyka.hairi

          โดยหญิงสาวบรรยายถึงเหตุการณ์ว่า "ผลลัพธ์ของการต่อสู้" ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเกือบหมดกระป๋องเพื่อจัดการตะขาบตัวนี้"  

          ทั้งนี้ แม้ว่าหญิงสาวรายนี้จะไม่ได้รับอันตรายจากการถูกตะขาบยักษ์ตัวนี้กัด แต่ภาพของมันทำให้ผู้คนหวาดกลัว และคิดว่าอาจจะทำให้เธอได้ผลกระทบทางจิตใจหลังจากนี้ ขณะเดียวกัน ก็มีบางคนเข้าไปแชร์ประสบการณ์การถูกตะขาบกัดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเกือบถึงชีวิต ครั้งนี้นับว่าเธอโชคดีมากที่ตื่นมาเจอมันได้ทันเวลา  



ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวสะดุ้งโหยง นอนอยู่ดี ๆ เจอตัวอะไรใต้หมอน เปิดมาช็อกตัวสั่น เกือบได้หลับไม่ตื่น ! โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 14:13:02
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย