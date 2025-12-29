HILIGHT
ดร.เสรี วงษ์มณฑา ภาพล่าสุด กำลังใจดี เผยสิ่งที่กอดติดตัวไม่วาง มีความหมายมาก

          ภาพล่าสุด ดร.เสรี วงษ์มณฑา ป่วยหนักแต่กำลังใจดี คนใกล้ชิดเข้าเยี่ยม เผยสิ่งที่กอดติดตัวไม่วาง มีความหมายมาก 

ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.เสรี วงษ์มณฑา

          หลังจากทราบข่าว ดร.เสรี วงษ์มณฑา ป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมอง ในวัย 76 ปี หลายคนต่างพากันส่งกำลังใจไปให้ โดยขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุริยา เยาวสังข์

          ล่าสุด (29 ธันวาคม 2568) ป๊อป สุริยา เยาวสังข์ อดีตนักแสดงและนายแบบชื่อดัง ได้เดินทางไปเยี่ยม ดร.เสรี วงษ์มณฑา ที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพอาการล่าสุด เผยให้เห็นว่ายังมีกำลังใจที่ดี สีหน้าดูสดใส และสังเกตว่าในมือของ ดร.เสรี ได้กอดสิ่งหนึ่งติดตัวไม่ห่าง เป็นตุ๊กตาที่มีความหมาย 

ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุริยา เยาวสังข์


          โดยป๊อป สุริยา ได้เขียนข้อความระบุว่า "วันนี้ไปเยี่ยมพี่อี๊ดมา... แกกอดตุ๊กตาพระราชทานจากในหลวงไม่ยอมห่างเลย... ยังทรงรับพี่อี๊ดไว้ในพระเมตตาอีกด้วย... กำลังใจแกดีมาก... ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..." 

ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุริยา เยาวสังข์

          ด้านผู้ติดตามต่างเข้าไปส่งกำลังใจให้ ดร.เสรี วงษ์มณฑา หายจากอาการป่วยโดยเร็ว และกลับมาสุขภาพแข็งแรงอีกครั้ง  

โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2568
