เซอร์ไพรส์ปีใหม่ พนักงานร้องเพลงลืมปิดไมค์ รู้กันทั้งห้าง อย่างฮา เลือกเพลงรู้อายุเลย

เข้าห้างดังเจอเซอร์ไพรส์ปีใหม่ เสียงตามสายเจอพนักงานร้องเพลง ดูทรงแล้วลืมปิดไมค์แน่นอน ที่ฮากว่านั้นคือเพลงที่ร้อง ทำเอารู้อายุ
ภาพจาก TikTok @kwannn.ch
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 TikTok @kwannn.ch มีการลงคลิปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง มีเสียงเพลงที่พนักงานร้องออกไมโครโฟนฉลองปีใหม่ ทำให้ลูกค้าหลายคนขำ ดูทรงแล้ว ลืมปิดไมค์แน่นอน
ส่วนเพลงที่ร้องก็เป็นท่อน "...แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม เลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า..." ซึ่งคือเพลง เลือกได้ไหม ของ ZAZA ยิ่งทำให้ลูกค้าหลายคนรู้อายุคนพูดเลยทันที
ภาพจาก TikTok @kwannn.ch
ภาพจาก TikTok @kwannn.ch
ภาพจาก TikTok @kwannn.ch
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 TikTok @kwannn.ch มีการลงคลิปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง มีเสียงเพลงที่พนักงานร้องออกไมโครโฟนฉลองปีใหม่ ทำให้ลูกค้าหลายคนขำ ดูทรงแล้ว ลืมปิดไมค์แน่นอน
ส่วนเพลงที่ร้องก็เป็นท่อน "...แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม เลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า..." ซึ่งคือเพลง เลือกได้ไหม ของ ZAZA ยิ่งทำให้ลูกค้าหลายคนรู้อายุคนพูดเลยทันที
ภาพจาก TikTok @kwannn.ch
ภาพจาก TikTok @kwannn.ch