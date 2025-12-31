HILIGHT
เซอร์ไพรส์ปีใหม่ พนักงานร้องเพลงลืมปิดไมค์ รู้กันทั้งห้าง อย่างฮา เลือกเพลงรู้อายุเลย

          เข้าห้างดังเจอเซอร์ไพรส์ปีใหม่ เสียงตามสายเจอพนักงานร้องเพลง ดูทรงแล้วลืมปิดไมค์แน่นอน ที่ฮากว่านั้นคือเพลงที่ร้อง ทำเอารู้อายุ


โลตัส
ภาพจาก TikTok @kwannn.ch

          วันที่ 31 ธันวาคม 2568 TikTok @kwannn.ch มีการลงคลิปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง มีเสียงเพลงที่พนักงานร้องออกไมโครโฟนฉลองปีใหม่ ทำให้ลูกค้าหลายคนขำ ดูทรงแล้ว ลืมปิดไมค์แน่นอน

          ส่วนเพลงที่ร้องก็เป็นท่อน "...แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม เลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า..." ซึ่งคือเพลง เลือกได้ไหม ของ ZAZA ยิ่งทำให้ลูกค้าหลายคนรู้อายุคนพูดเลยทันที





โลตัส



โลตัส
ภาพจาก TikTok @kwannn.ch

โลตัส
ภาพจาก TikTok @kwannn.ch





