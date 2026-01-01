ปลื้มปีติ ในหลวง พระราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2569 แก่ปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ 2569 แก่ปวงชนชาวไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2569 ข้าพเจ้าขอส่งความสุข และความปรารถนาดี มายังท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน ดังที่ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าเมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จสวรรคต ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันที่ได้เห็นประชาชนทุกหมู่เหล่าพรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อบ้านเมืองตลอดมา จึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และข้าพเจ้าจะถือน้ำใจไมตรีของทุกท่านในครั้งนี้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างโดยเต็มกำลังความสามารถต่อไป
ในรอบปีผ่านมากล่าวได้ว่ามีเหตุการณ์ที่น่าวิตก ห่วงใย อยู่พอสมควร เช่น สถานการณ์ระหว่างประเทศในส่วนต่าง ๆ ของโลก ที่มีความแปรปรวน และตึงเครียด รวมทั้งภัยธรรมชาติอันร้ายแรง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ได้เผยให้เห็นปัญหา ข้อขัดข้องในด้านต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขวัญและกำลังใจของเราทุกคนอย่างมาก
ด้วยเหตุนี้การเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีระหว่างมิตรประเทศ และเสริมสร้างความรักสมัครสมานระหว่างเราทุกคน ในประเทศเดียวกัน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น ในอันที่จะประกอบกรณียกิจตามภาระหน้าที่ให้ประสานสอดคล้องกัน โดยยึดมั่นในความถูกต้อง ความดีงาม และประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้ทุกคนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุด
ความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะเป็นหลักประกันความมั่นคงของบ้านเมืองและความร่มเย็นเป็นสุขของเราทุกคนได้อย่างแท้จริง
ขออานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัยและมีความสุข ความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้ และตลอดไป
พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2569 แก่ปวงชนชาวไทย
ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรี อยู่กึ่งกลาง ด้านล่างมีพระปรมาภิไธย วปร และพระนามาภิไธย สท
เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวามีตราพระบรมราชจักรีวงศ์ อยู่ตรงกลาง และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสูทสากล ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในชุดไทยจิตรลดา
ส่วนด้านมุมบนซ้าย มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทั้งสองพระองค์ ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์
ส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพร มีข้อความว่า "พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. 2569" พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย
