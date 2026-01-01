HILIGHT
ภาพสะเทือนใจ เคานต์ดาวน์ 2569 คนเที่ยวเสร็จแห่กลับ ทิ้งขยะไว้เกลื่อนหาดดังสงขลา

          เปิดสภาพหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ สงขลา เต็มไปด้วยกองขยะหลังจบงานเคานต์ดาวน์ 2569 ชาวเน็ตพ้อขาดจิตสำนึก วอนช่วยกันรักษาภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว

ขยะหลังจบงานเคานต์ดาวน์ 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา

          วันที่ 1 มกราคม 2569 ควันหลงหลังงานเคานต์ดาวน์ริมชายหาดสมิหลา จ.สงขลา ภายใต้ชื่องาน AMAZING COUNTDOWN SONGKHLA FESTIVAL 2026 โดยมีการจัดแสดงพลุสุดตระการตา เฉลิมฉลองการก้าวสู่ศักราชใหม่ ปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่นั้น

ขยะหลังจบงานเคานต์ดาวน์ 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา

          ช่วง 08.30 น. เพจเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา โพสต์ภาพบรรยากาศหลังจบงานเคานต์ดาวน์ 2569 ริมชายหาดสมิหลา พบว่าบริเวณลานวัฒนธรรม และริมชายหาดชลาทัศน์-สมิหลา หลังสนามกีฬาติณสูลานนท์ เต็มไปด้วยขณะเกลื่อนบริเวณ เป็นภาพชวนสะเทือนใจที่ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่หลายคนกลับไร้จิตสำนึกในการดูแลความสะอาดในจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมืองสงขลา

ขยะหลังจบงานเคานต์ดาวน์ 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา

          ภายหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวสงขลาหลายคนต่างยอมรับว่าเป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นในจังหวัด อยากให้หลาย ๆ คนมีจิตสำนึกช่วยกันทำให้จังหวัดน่าอยู่กว่านี้ ขณะที่หลายคนยังระบุด้วยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีภาพขยะถูกทิ้งเกลื่อนพื้นที่หลังจบงาน พร้อมแนะว่าหน่วยงานอาจจะต้องมีมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติมหากจะจัดกิจกรรมขึ้นหลังจากนี้

ขยะหลังจบงานเคานต์ดาวน์ 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา

          ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก หาดใหญ่โฟกัส รายงานว่า เวลาประมาณ 13.10 น. จากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาด เคลียร์ขยะแล้ว ยังคงเหลือขยะบางส่วนเล็กน้อย และมีนักท่องเที่ยวยังนั่งเล่นอยู่บริเวณโดยรอบ

ขยะหลังจบงานเคานต์ดาวน์ 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา



