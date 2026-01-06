HILIGHT
แฉวีรกรรม ครูบี๋ ไม่ได้มีแค่คบชู้ สะพัดมีครอบครัวแล้ว ?! - ต้นสังกัดจ่อตะเพิด

          ภาคต่อ ครูบี๋ ไม่ได้มีแค่เรื่องคบชู้ แต่มีประวัติหนีหนี้สหกรณ์จนเพื่อนครูเดือดร้อน แถมสะพัดมีครอบครัวแล้ว ด้านต้นสังกัดสั่งสอบด่วน 

แฉวีรกรรม ครูบี๋
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          จากกรณีหญิงท้อง 8 เดือน แฉพฤติกรรมของสามีทหาร แอบไปกิ๊กกับข้าราชการครูรุ่นพี่ที่อายุห่างกันกว่า 10 ปี โดยมักจะเรียกอีกฝ่ายว่า บี๋ โดยพบว่าเมียน้อยรายนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ทั้งรวย ทั้งสายเปย์ รวมทั้งมักจะแชตสยิวกับสามีเกี่ยวกับเรื่อง 18+ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายชายมีเมียและมีลูกอยู่แล้วนั้น


แฉวีรกรรม ครูบี๋
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 5 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊กท่านเปา แฉวีรกรรมของบี๋ ครูสาวมือที่สาม ซึ่งนอกจากจะไปแอบคบกับสามีหญิงท้องแก่แล้ว พบว่าช่วงกุมภาพันธ์ 2567 เจ้าตัวเคยถูกเพื่อนครูด้วยกันโพสต์ตามหาตัว เนื่องจากหนีหายไม่ยอมใช้หนี้ที่กู้เอาไว้ ซึ่งเพื่อนนั้นเดือดร้อนเนื่องจากเป็นคนที่ค้ำประกันให้กับบี๋ด้วยความไว้ใจ

แฉวีรกรรม ครูบี๋
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          เพจระบุว่า "ถึงบี๋เพื่อนรัก... จากเพื่อนครู ติดต่อไม่ได้เลย อยู่สุขสบายดีไหม เห็นใจคนทางนี้หน่อยนะครูสาว หมามันขี้ยังกินขี้ตัวเอง ไม่ทิ้งให้เป็นภาระใคร อันนี้เป็นถึงครู มีความรับผิดชอบบ้าง ทางนี้ลูก 3 ภาระเยอะเหมือนกัน ใจเขาใจเรา นึกถึงคนอื่นบ้าง อ่านแชตหน่อย ก่อนนี้คือเข้ามาหาที่บ้านบ่อย ตอนนี้แชตไลน์ไม่อ่าน โทรไม่รับ ไปหาที่บ้านก็ไม่เจอ นึกถึงตอนตัวเองลำบาก ก็มีเพื่อนคนนี้ที่คอยช่วยเหลือ อย่ามาทำร้ายให้เป็นเวรกรรมต่อกันเลย ยังไงก็ติดต่อกลับมาหน่อยนะ รออยู่ !" (เจ้าของโพสต์กู้เงินสหกรณ์ครู เพื่อมาให้บี๋เพื่อนรักตอนที่บี๋ลำบาก)

          ล่าสุด (6 มกราคม) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า จากการสอบถามไปยังโรงเรียนที่ครูคนนี้ทำงานอยู่พื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ผอ.โรงเรียนเผยว่า ครูคนนี้อายุ 39 ปี มาสอนที่โรงเรียนได้ 2 ปี โดยสอนวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านมาก็มาทำงานตามปกติ จนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ครูคนนี้หยุดบ่อยโดยแจ้งว่าลาป่วย ครั้งล่าสุดลาต่อเนื่องนานถึง 14 วัน โดยมีใบลาแจ้งว่าป่วยและแพทย์นัด จนกระทั่งมาเกิดเรื่องเป็นข่าว ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำชับว่าให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมา ผอ. ไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้ หลังทราบข่าวจึงเรียกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหารือและตั้งกรรมการสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

แฉวีรกรรม ครูบี๋
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ด้านนายพนม จันทร์นี ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดังกล่าวเผยว่า เมื่อวาน ผอ.โรงเรียนได้มาหาที่บ้านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเบื้องต้นให้ฟัง แล้วเรียกประชุมวันนี้ โดยจะมีการหารือร่วมกันกับครูในโรงเรียนด้วย เรื่องนี้มีความผิดทางวินัยร้ายแรง หลังตั้งกรรมการสอบก็ต้องเรียกเจ้าตัวมาสอบสวนด้วย ซึ่งบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับมติของกรรมการ แต่ความเห็นส่วนตัวน่าจะต้องให้ย้ายออกจากพื้นที่ไป ที่ผ่านมาตนพอได้ยินเรื่องนี้มาบ้าง แต่ยังไม่มีใครมาร้องเรียนจึงยังไม่มีการสอบสวน

แฉวีรกรรม ครูบี๋
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ต่อมาผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของครูคนดังกล่าว พบว่าบ้านปิดเงียบ เรียกแล้วไม่มีคนตอบรับ ขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเผยว่า ครูคนนี้ปลูกบ้านติดกับพ่อแม่เป็น 3 หลังติดกัน เขาจะไม่ค่อยพูดคุยสุงสิงกับใคร แต่ถ้ามีงานในชุมชนก็จะมีออกมาร่วมงานเป็นบางครั้ง แต่เดิมครูคนนี้อยู่บ้านกับน้องสาว ต่อมาน้องสาวเสียชีวิตก็ปิดบ้านแล้วปล่อยเช่า ประกอบกับต้องย้ายไปเป็นครูอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยไม่ค่อยได้กลับบ้าน ตนก็ไม่ทราบว่าครูมีสามีแล้วหรือไม่ เพราะไม่เคยเห็นมีคนจัดงานแต่งมาก่อน

          ด้านคุณตาล เมียหลวงตั้งครรภ์ 8 เดือน ประกาศเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้ปรึกษากับทนายพัฒน์เพื่อเตรียมฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากครูบี๋ หลังรวบรวมหลักฐานสำคัญไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากคดีแพ่งแล้ว เธอยังคาดหวังผลการสอบสวนทางวินัยจากต้นสังกัดของทั้งครูสาวและสามีทหารให้ได้รับโทษตามระเบียบข้าราชการ เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและอนาคตของลูกทั้ง 2 คน

แฉวีรกรรม ครูบี๋
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

แฉวีรกรรม ครูบี๋
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

แฉวีรกรรม ครูบี๋
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

แฉวีรกรรม ครูบี๋
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ขอบคุณข้อมูลจาก
เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เฟซบุ๊ก ท่านเปา

