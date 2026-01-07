ผัวทหาร - ครูบี๋ มีคนโดนปลดแล้ว 1 ฝั่งเมียหลวงโพสต์ กลัวบี๋หาย เตรียมบุก ศธ.

ทนายพัฒน์ ชี้ เคส ทหาร - ครูบี๋ มีคนโดนปลดแล้ว 1 ฝั่งเมียหลวงโพสต์ "กลัวบี๋หาย" เตรียมบุกกระทรวงศึกษาธิการ ทวงทุกอย่างก่อนคลอด เป็นของขวัญให้ลูก
ความคืบหน้ากรณี น้ำตาล สาวท้อง 8 เดือน ที่มาออกโหนกระแสแฉพฤติกรรมของครูเมียน้อย ที่คบชู้กับสามีทหารแบบไม่สนว่าอีกฝ่ายมีทะเบียนสมรส โดยมีการแชต 18+ เรียกฝั่งเมียน้อยว่า บี๋ นำมาสู่การตั้งคำถามถึงจริยธรรม ขณะที่หลาย ๆ คนพากันออกมาแฉวีรกรรม ครูบี๋ ที่ไม่ได้มีแค่คบชู้ แต่มีครอบครัวแล้ว ซ้ำยังหนีหนี้สหกรณ์ จนเพื่อนที่ค้ำไว้ต้องเดือดร้อน
ล่าสุด (7 มกราคม 2569) น้ำตาล ผู้ช่วยพยาบาลสาวที่ตั้งครรภ์ 8 เดือน โพสต์เฟซบุ๊ก "กลัวบี๋หาย" พร้อมเผยว่า เตรียมไปกระทรวงศึกษาธิการ พรุ่งนี้ (8 มกราคม) หวังทวงคืนทุกอย่างก่อนคลอด เพื่อเป็นของขวัญให้ลูกในท้อง
โดยระบุว่า "กระทรวงศึกษาธิการ พรุ่งนี้ 08/01/2569 กี่โมงดีค่ะ กลัวสอบสวนวินัย ลงโทษช้า เพราะถึงเวลาที่แม่จะทวงทุกอย่างก่อนคลอด อยากให้จบเพื่อเป็นของขวัญให้ลูกในท้อง เมื่อตอนลืมตามาดูโลก จะได้ไร้ซึ่งมลทินและมารใด ๆ จบคือจบ !!"
ขณะที่ฝั่ง ทนายพัฒน์ ทนายเมียหลวง โพสต์เฟซบุ๊กเผยว่า ขณะนี้ฝั่งสามีทหารถูกปลดแล้ว รอดูต่อว่าฝั่ง บี๋ จะว่ายังไง โดยชี้ว่า "ปลดแล้ว 1 เเล้วบี๋ว่าไง ? ความยุติธรรมต้องมี ทุกคนควรได้รับมาตรฐานเดียวกัน"
