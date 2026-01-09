สุดเศร้า โรงเรียนท่าศาลา ไว้อาลัย ครูขิม หนึ่งในผู้เสียชีวิต 5 ราย เหตุไฟไหม้บ้านกลางดึก

โรงเรียนท่าศาลา โพสต์อาลัย ครูขิม 1 ใน 5 ผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้บ้านกลางเมืองเชียงใหม่ พร้อมแจ้งกำหนดการฌาปนกิจ
โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่
โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่
จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านกลางดึก คืนวันที่ 7 มกราคม 2569 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 8 มกราคม ในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกสาวฝาแฝด และย่าของเด็กซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถหนีออกจากบ้านได้ทัน ซึ่งแม้เจ้าหน้าที่จะช่วยทุกคนออกมาได้ แต่ทั้งหมดเสียชีวิตในเวลาต่อมา
วันที่ 9 มกราคม 2569 โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้โพสต์ไว้อาลัย ครูวริศรา เฉลยไกร หรือ ครูขิม คุณครูประจำโรงเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้บ้าน พร้อมเผยกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลของคุณครูและสมาชิกครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุการณ์สลดในครั้งนี้
แด่... การจากไปไม่มีวันกลับของ ครูขิม ครูผู้เป็นที่รัก ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ครูวริศรา เฉลยไกร (ครูขิม) ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าศาลา จากเหตุการณ์อัคคีภัยเมื่อคืนที่ผ่านมา ครูผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลูกศิษย์เสมอมา ขอให้ดวงวิญญาณของครูขิมไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดี ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่าศาลา
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพครอบครัวตาไชย และครอบครัวเฉลยไกร
นางสุนีย์ ตาไชย
นายกวิน ตาไชย
นางสาววริศรา เฉลยไกร
เด็กหญิงลริศา ตาไชย
เด็กหญิงลลิณดา ตาไชย
โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่
สถานที่จัดงาน ณ ศาลา 1 วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการสวดพระอภิธรรม วันที่ 10 – 12 มกราคม 2569 เวลา 19.00 น.
กำหนดการพิธีฌาปนกิจศพ วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 ณ สุสานวัดป่าแพ่ง
จึงขอกราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลและเป็นเกียรติแก่ครอบครัวผู้วายชนม์ ทางครอบครัวขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณามาร่วมงานมา ณ ที่นี้