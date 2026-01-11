คืบหน้าป้าหมอฟัน เพื่อนบ้านลงคลิปตอนไม่อยู่บ้าน ถึงตัวจะไม่อยู่ก็ยังมีปัญหาได้

HILIGHT
          คืบหน้าป้าหมอฟัน เพื่อนบ้านลงคลิปตอนไม่อยู่บ้าน ก็ยังสร้างวีรกรรมต่อได้ ตัวไม่อยู่ไม่ใช่ปัญหา วางกำลังเอาไว้ให้แล้ว

ป้าหมอฟัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          เรื่องป้าหมอฟัน เพื่อนบ้านมหาประลัยที่ย้ายไปหมู่บ้านไหนก็มีแต่กระแสลบ จนได้ออกโหนกระแส แล้วเหมือนล่าสุดอาจจะย้ายบ้านใหม่ไปอยู่หมู่บ้านเดียวกับสเตฟาน อดีตพระเอกชื่อดัง

ป้าหมอฟัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา


          วันที่ 10 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ท่านเปา ลงคลิปหน้าบ้านที่ระบุว่าเป็นของป้าหมอฟันในตอนที่ไม่อยู่บ้าน แต่ก็ยังเปิดไซเรนทิ้งเอาไว้ทั้งวันตั้งแต่เช้า แสง สี เสียง มาครบ มีน้ำฉีดให้ด้วย

ป้าหมอฟัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          ด้านชาวเน็ตเห็นคลิปแล้ว มองว่า อีกไม่นานป้าอาจจะได้ย้ายบ้านใหม่อีกครั้ง ถ้ามันเป็นข่าวดังมาก ๆ บางคนก็มองว่า คิดไม่ออกจริง ๆ ว่าจะจัดการปัญหาเพื่อนบ้านแบบนี้ยังไง



