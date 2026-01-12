HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เผยอาการน้องอีฟ ก่อนเสียชีวิตขณะเข้ากะดึก หมอเผยสาเหตุ ทำไมอาชีพนี้เสี่ยงกว่าคนอื่น

          เผยอาการน้องอีฟ ก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่พยาบาล หมอเผยสาเหตุ ทำไมบุคลากรทางการแพทย์ถึงเสี่ยงกว่าคนทั่วไป ฝากถึงคนทำงานเป็นกะ

พยาบาลเสียชีวิต

          กรณีพยาบาลเสียชีวิตในวัย 30 ปี ขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเรื่องสะเทือนใจคนวงการแพทย์ เพราะการทำงานหนักได้คร่าชีวิตไป


พยาบาลเสียชีวิต

          วันที่ 12 มกราคม 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า เพื่อนร่วมงานของน้องอีฟ นางสาวยุภาลักษณ์ สุขวรรณดี เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุน้องอีฟมีอาการท้องเสียและอ่อนเพลีย แต่ก็ยังทำงานเวรดึกอย่างเต็มที่ แล้วตอนที่น้องไปเข้าห้องน้ำก็เกิดอาการวูบ หัวใจหยุดเต้น การเสียชีวิตในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกแก่ครอบครัว เพื่อนฝูง และบุคลากรทางการแพทย์อย่างยิ่ง

          ขณะที่ เฟซบุ๊ก สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์ ระบุถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ในตอนหนึ่งของข้อความว่า ทำไมบุคลากรแพทย์ถึงเสี่ยงกว่าคนทั่วไป เพราะงานหนักจริง ไม่ใช่แค่รู้สึกหนัก ความรับผิดชอบสูง ความผิดพลาดไม่ได้ มักละเลยสุขภาพตัวเอง คิดว่า เดี๋ยวค่อยตรวจ เดี๋ยวค่อยพัก

พยาบาลเสียชีวิต

          สมองของคนดูแลผู้อื่น มักลืมดูแลเจ้าของร่างกายนี้ไปก่อน ไม่ต้องแปลกใจ หมอ พยาบาล สุขภาพแย่กว่าคนไข้เยอะแยะ 

          สิ่งที่อยากฝากถึงคนทำงานเป็นกะ ไม่ใช่คำสอนแต่ เป็นความห่วงใยจริง ๆ ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหัวใจและความดัน อย่าชินกับอาการใจสั่น เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก การนอน ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย แต่คือ ยารักษาสมองและหัวใจ

          ถ้ามีโรคประจำตัวแฝง ต้องเข้มงวดกว่าคนอื่น ไม่ใช่เท่ากัน สมองและหัวใจ ไม่ได้แข็งแรงเพราะเราอดทน ดูแลคนอื่นเก่งแล้ว อย่าลืมดูแลตัวเองด้วย เพราะไม่มีใครควรต้องเสียชีวิต… เพียงเพราะทำหน้าที่ของตัวเองดีเกินไป


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์ 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยอาการน้องอีฟ ก่อนเสียชีวิตขณะเข้ากะดึก หมอเผยสาเหตุ ทำไมอาชีพนี้เสี่ยงกว่าคนอื่น โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2569 เวลา 11:52:26 6,009 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย