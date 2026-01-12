เผยอาการน้องอีฟ ก่อนเสียชีวิตขณะเข้ากะดึก หมอเผยสาเหตุ ทำไมอาชีพนี้เสี่ยงกว่าคนอื่น

เผยอาการน้องอีฟ ก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่พยาบาล หมอเผยสาเหตุ ทำไมบุคลากรทางการแพทย์ถึงเสี่ยงกว่าคนทั่วไป ฝากถึงคนทำงานเป็นกะ
กรณีพยาบาลเสียชีวิตในวัย 30 ปี ขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเรื่องสะเทือนใจคนวงการแพทย์ เพราะการทำงานหนักได้คร่าชีวิตไป
วันที่ 12 มกราคม 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า เพื่อนร่วมงานของน้องอีฟ นางสาวยุภาลักษณ์ สุขวรรณดี เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุน้องอีฟมีอาการท้องเสียและอ่อนเพลีย แต่ก็ยังทำงานเวรดึกอย่างเต็มที่ แล้วตอนที่น้องไปเข้าห้องน้ำก็เกิดอาการวูบ หัวใจหยุดเต้น การเสียชีวิตในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกแก่ครอบครัว เพื่อนฝูง และบุคลากรทางการแพทย์อย่างยิ่ง
ขณะที่ เฟซบุ๊ก สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์ ระบุถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ในตอนหนึ่งของข้อความว่า ทำไมบุคลากรแพทย์ถึงเสี่ยงกว่าคนทั่วไป เพราะงานหนักจริง ไม่ใช่แค่รู้สึกหนัก ความรับผิดชอบสูง ความผิดพลาดไม่ได้ มักละเลยสุขภาพตัวเอง คิดว่า เดี๋ยวค่อยตรวจ เดี๋ยวค่อยพัก
สมองของคนดูแลผู้อื่น มักลืมดูแลเจ้าของร่างกายนี้ไปก่อน ไม่ต้องแปลกใจ หมอ พยาบาล สุขภาพแย่กว่าคนไข้เยอะแยะ
สิ่งที่อยากฝากถึงคนทำงานเป็นกะ ไม่ใช่คำสอนแต่ เป็นความห่วงใยจริง ๆ ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหัวใจและความดัน อย่าชินกับอาการใจสั่น เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก การนอน ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย แต่คือ ยารักษาสมองและหัวใจ
ถ้ามีโรคประจำตัวแฝง ต้องเข้มงวดกว่าคนอื่น ไม่ใช่เท่ากัน สมองและหัวใจ ไม่ได้แข็งแรงเพราะเราอดทน ดูแลคนอื่นเก่งแล้ว อย่าลืมดูแลตัวเองด้วย เพราะไม่มีใครควรต้องเสียชีวิต… เพียงเพราะทำหน้าที่ของตัวเองดีเกินไป
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์